PORTER CLASSIC迷注意日牌　SHINYAKOZUKA向藝術家Yves Klein取材

日本優質時裝品牌多如天上繁星，小塚信哉主理的SHINYAKOZUKA縱然不是大名鼎鼎名字，但其設計理念、剪裁車工乃至藝術特色，仍然大有值得細味之處，更叫 PORTER CLASSIC粉絲格外覺得親切。



SHINYAKOZUKA SS24剛在Rakuten Fashion Week Tokyo發布。（SHINYAKOZUKA）

或許美式休閒或工裝風在東洋已然接近氾濫，近代日本設計師一再轉向法式休閒風靠攏，吉田克幸的PORTER CLASSIC及高木雄介的OLD JOE正是表表者。雖則已有九年歷史的SHINYAKOZUKA以往不是這樣，但今季也加入上述品牌致力提案之風格造型，以漫步神戶或京都，然後一路步行回到家鄉大阪的經歷作靈感題材，將日本散策風與法風休閒相互融合，再注入恰到好處當代機能主義，成功在剛落幕的Spring/Summer 2024 Rakuten Fashion Week Tokyo讓人留下深刻印象。

頗有PORTER CLASSIC及OLD JOE味道。（SHINYAKOZUKA）

處理寬鬆剪裁衣服一直是SHINYAKOZUKA的強項。（SHINYAKOZUKA）

啟蒙自法國藝術家Yves Klein的作品。（SHINYAKOZUKA）

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系列中最醒目醒神的，是一系列白底藍字圖案大褸及配飾，圖案是歐陸古典小房、小狗、鳥獸及園林，霎時間或許叫人想起Dior經典TOILE DE JOUY圖騰，及PORTER CLASSIC數季前推出的長恤衫。但實際上小塚信哉吸取的靈感可謂再廣泛得多，既有京神阪一帶街景，連上世紀法國藝術家Yves Klein的美學特色皆涉獵其中，Yves Klein喜愛將家鄉尼斯的藍天白天風光用來作畫，SHINYAKOZUKA SS24裡各種藍白色構圖，靈感即來自於此。有趣的是，Yves Klein生輕時代曾修讀日文，後更醉心於柔道，可見法蘭西文化與東洋文化素來深得彼此族群的相互推崇，創作出來的混血兒物事，也別有一番風味。