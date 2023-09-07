DRKSHDW x Converse新帆布鞋曝光！拉長鞋舌配厚底玩味濃8/9開售

Converse再度攜手Rick Owens支線品牌DRKSHDW，以前衛設計和新銳實驗性為合作理念，推出Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70聯名設計，昇華重塑品牌經典鞋款，讓Chuck 70「踏」上雙層鞋台。



Converse和DRKSHDW以突破傳統界限的設計，點燃新銳別樣創造力，將時尚從乏味的束縛中解放出來。 DBL DRKSTAR顛覆性的設計，展示出Owens與生俱來的敏銳度與玩味不羈的態度：拉長鞋舌和加高鞋台打破原有比例，同時鞋頭、鞋跟和鞋邊膠條則保留了Chuck的標誌性元素。簡潔線條和中性色調既保持了Owens一貫簡約現代的風格，也突出了充滿張力的廓形。

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在銳意創新設計的基礎上，Converse和DRKSHDW採用了Converse全新Max Grind工藝，並回收利用製鞋過程中產生的橡膠廢料，重新製成鞋底。

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Converse x DRKSTAR全新黑色Chuck 70高筒和象牙白色Chuck 70低筒售價為HK$1,499、HK$1,399，將於9月8日起於各大電商平台發售。

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