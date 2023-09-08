H&M任命Heron Preston開發男裝支線H2　回應UNIQLO: C來勢洶洶？

【H&M/ Heron Preston】Fast Fashion業界最近可謂忙得不可開交，忙於搶星級人才，那邊廂UNIQLO才誠邀前Chloé及GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller出山，主理全新女裝系列UNIQLO: C，這邊廂H&M立即有所回應，任命Heron Preston擔任男裝顧問，操刀新支線H2。



那邊廂UNIQLO才專誠邀請前Chloé及GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller出山，這邊廂H&M當然要立即回應。

雖然一個搞女裝另一個開發男裝，表面上風馬牛不相及，但一來這是個中性時裝主導的世袋，男女裝之間的輪廓、色調、剪裁日漸糢糊，女裝男著、男裝女著風潮比比皆是，二來在公關角度上，這是面子攸關事宜，人家有明星級設計師加盟，自己當然也要空降一個級數相當的才叫得體。

據H&M男裝主管Daniel Herrmann所言，今次Heron Preston走馬上任品牌男裝部顧問將會獲得頗大權力。（H&M）

據H&M男裝主管Daniel Herrmann所言，今次Heron Preston走馬上任品牌男裝部顧問將會獲得頗大權力，H2除了是一服飾系列外，更是一個多層面平台，為H&M設計團隊提供諮詢服務、更致力發掘年輕創意人才並進行指導，此外亦會積極提倡環保，以循環思維與世界各地社區策劃各種相關項目，促進社會不斷進步。

Heron Preston For Calvin Klein系列。（CK）

Heron Preston以往不時來香港宣傳。（攝影：鄭子峰）

Heron Preston銅鑼灣專門店。（Dmop）

雖然上述項目講起來目前仍然空泛，但Heron Preston卻不折不扣是位多才多藝設計師，自家同名品牌的合作名單多不勝數，既有Nike、PUMA，甚至連Mercedes-Benz、紐約衞生局NYC Department of the Sanitation和美國太空總署NASA都有，亦以客席設計師身份，策動Heron Preston For Calvin Klein系列，BLACKPINK Jennie便不時穿上他的作品拍廣告。

遺憾Heron Preston在香港名氣一直半紅不黑，曾經開設位於銅鑼灣的全球首間專門店，更在短短數年間捱不住貴租結業了，是Heron Preston與香港無緣份？抑或是香港人唔識嘢？委實見仁見智。