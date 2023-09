H&M任命Heron Preston開發男裝支線H2　回應UNIQLO: C來勢洶洶？

【H&M/ Heron Preston】Fast Fashion業界最近可謂忙得不可開交,忙於搶星級人才,那邊廂UNIQLO才誠邀前Chloé及GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller出山,主理全新女裝系列UNIQLO: C,這邊廂H&M立即有所回應,任命Heron Preston擔任男裝顧問,操刀新支線H2。



那邊廂UNIQLO才專誠邀請前Chloé及GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller出山,這邊廂H&M當然要立即回應。

雖然一個搞女裝另一個開發男裝,表面上風馬牛不相及,但一來這是個中性時裝主導的世袋,男女裝之間的輪廓、色調、剪裁日漸糢糊,女裝男著、男裝女著風潮比比皆是,二來在公關角度上,這是面子攸關事宜,人家有明星級設計師加盟,自己當然也要空降一個級數相當的才叫得體。

據H&M男裝主管Daniel Herrmann所言,今次Heron Preston走馬上任品牌男裝部顧問將會獲得頗大權力。(H&M)

據H&M男裝主管Daniel Herrmann所言,今次Heron Preston走馬上任品牌男裝部顧問將會獲得頗大權力,H2除了是一服飾系列外,更是一個多層面平台,為H&M設計團隊提供諮詢服務、更致力發掘年輕創意人才並進行指導,此外亦會積極提倡環保,以循環思維與世界各地社區策劃各種相關項目,促進社會不斷進步。

Heron Preston For Calvin Klein系列。(CK)

Heron Preston以往不時來香港宣傳。(攝影:鄭子峰)

Heron Preston銅鑼灣專門店。(Dmop)

雖然上述項目講起來目前仍然空泛,但Heron Preston卻不折不扣是位多才多藝設計師,自家同名品牌的合作名單多不勝數,既有Nike、PUMA,甚至連Mercedes-Benz、紐約衞生局NYC Department of the Sanitation和美國太空總署NASA都有,亦以客席設計師身份,策動Heron Preston For Calvin Klein系列,BLACKPINK Jennie便不時穿上他的作品拍廣告。

遺憾Heron Preston在香港名氣一直半紅不黑,曾經開設位於銅鑼灣的全球首間專門店,更在短短數年間捱不住貴租結業了,是Heron Preston與香港無緣份?抑或是香港人唔識嘢?委實見仁見智。