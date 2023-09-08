NIKE Air Jordan 1 「World Make Japan」波鞋　牛仔刺子繡超高質

約莫五月份時，網路上釋出一款注入日本傳統縫製工藝「刺子繡」的特殊 Air Jordan 1 Low，潮流與傳統技法的結合，一如既往地吸引許多鞋迷們注目。



而時隔幾個月，常主導各式特色聯名項目的日本潮流店鋪 atmos，也為我們正式揭露了此款 Air Jordan 1 Low SE 「World Make Japan」 的設計細節與發售情報。

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Air Jordan 1 Low SE 「World Make Japan」注入刺子繡工藝

日本作爲孕育獨特潮流文化的代表，在球鞋的設計上常融合當地才有的獨門特色，像這回 Air Jordan 1 Low SE 「World Make Japan」就從傳統技藝與流行球鞋交織成的火花出發，展現與眾不同的視覺饗宴。

儘管刺子繡「Sashiko」運用在球鞋上，早已不是新鮮事，但本次 Air Jordan 1 Low SE 「World Make Japan」則是擷取日本各地的時尚工藝為靈感。鞋面以白色帆布與牛仔布搭配而成，點綴上刺子繡與刷破細節，更增添整體的破壞感，加強視覺層次。而中底部分，則也採用特殊處理的泛黃中底，呼應整雙鞋的仿舊氛圍。此外，鞋舌部分還加入了立體飛人 LOGO，後跟也帶有刺子繡縫製成的翅膀標誌，不僅呈現出濃厚的日式氛圍，也勾勒出一股難以抵擋的歷史溫度。

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Air Jordan 1 Low SE 「World Make Japan」將於 9 月 2 日在 atmos 官網進行投籤，其餘販售通路則是 9 月 9 日全面登場，還請有興趣的朋友，務必鎖定 COOL 的追蹤報導。

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