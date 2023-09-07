New Balance再度聯乘thisisneverthat　復刻550帆布面料山系潮味

【New Balance/ thisisneverthat/ 聯乘/ 波鞋/ NB550】說到把New Balance經典科技跑鞋推上潮流界，韓國潮牌thisisneverthat居功不少，當日兩個單位合作的1906R別牌，令Metallica Running Shoes人氣急升。



最近，New Balance與thisisneverthat再度合作，不過今次不跑步，轉向戶外，帶來聯乘版550。



溫故知新，New Balance與thisisneverthat合作1906R所引起的復古跑鞋風潮，相信大家記憶猶新，甫推出引起搶購潮，特別是帶有金屬味未來咸的配色，旋即成為潮鞋首選，更帶旺1906R其他版本，令這鞋在潮人腳上曝光率超高。

回帶欣賞New Balance與thisisneverthat 1906R別注魅力：

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今次，New Balance與thisisneverthat再次合作決定搞搞新意思，不向Old School跑鞋取材，取而代之的是550。

New Balance聯乘thisisneverthat 550別注（New Balance）

New Balance聯乘thisisneverthat 550別注（New Balance）

眾所周知，Aimé Leon Dore早將New Balance 550玩到出神入化，把美國地道校園文化的配色注入其中，復刻別注550從此變成大熱。今次thisisneverthat決定將設計風格大反轉，放棄簽名式白色重心，換成Monotone單色，分別有棕色和綠色，以及thisisneverthat限定的薰衣草淡紫色，靈感是來自 90 年代滑板鞋及登山鞋中使用的紋理水洗帆布和黑色鞋底的組合。

Aimé Leon Dore聯乘New Balance 550走美式校園風（Aimé Leon Dore）

細節方面，聯乘版用上定制thisisneverthat鞋舌標籤，此外「N」字標誌添加裂紋皮革效果，還有更具機能性的感孔眼取代了原有的鞋帶孔，這別注550只要簡單配上一件美國製造的Sierra Design Parka和Levi's 501牛仔褲，已輕易帶出復古Outdoor味道，絕對是初秋之選。