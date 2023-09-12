Levi's與Crocs聯乘日本古着再造單位出拖鞋　小木POGGY瞓身支持

【Levi's®/ Crocs / 聯乘/ 拖鞋】作為日本近年上位得最快的古着再造系品牌，PROLETA RE ART哪怕定價再高也好，其作品仍是甫推出便被搶購一空，箇中原因除了產品手工藝當真絕佳外，其超難入手之稀有度，也是其引人入勝之處……



小木POGGY高調著用。（小木POGGY）

例如最近Levi's® × Crocs × PROLETA RE ART三方別注Clog膠鞋便是最佳案例，官方公布只生產60對，本就十分罕有，但總存在着一絲買到的希望，誰不知後來PROLETA RE ART方面卻宣稱所有鞋款只屬Friends & Family專有，換言之若閣下是小木POGGY或外國權威街拍攝影師Mordechai Rubinstein，當然能免費收禮物擁有一對，但普羅大眾得到它的機會卻只有零，So Sad。

每一對顏色、紋理各有不同。（PROLETA RE ART）

隨鞋更附有專屬鞋袋。（PROLETA RE ART）

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雖然可望而不可得絕對是這對別注Clog一大看點，但它最強大的地方，還是要數其絕頂級別的工藝美感。材料方面以Crocs Clog作基軸，以及Levi's®提供鬼罕Deadstock的White Oak 牛仔布，加上ROLETA RE ART供應的招牌UROBOROS古布，繼而交由ROLETA RE ART職人團隊親手一針一線縫紉起來，每一對顏色、紋理各有不同，再配合同樣獨一無二的專屬鞋袋，讓整個企劃從概念和美學角度看都是一等一地精湛，只是機能性則有待商榷，事關Crocs Clog向來以防水及速乾見稱，現在卻植入了古棉布在鞋面之上，能否得真用來攀山涉水，著實充滿疑問，還是著用去東京Shopping最威風最實際。