Nike V2K Run潮味完勝Vomero 5　有BALENCIAGA 3XL神韻卻更易襯

【Nike/ 老爹鞋/ 機能】論上年誕生的新晉球鞋，BALENCIAGA 3XL無疑是最萬眾矚目，既同時食中Y2K、Dad Shoes和網面跑鞋潮流，鞋型畫龍點睛的微調，讓鞋後跟凸出及降低了鞋舌至反口裡Collar Lining位置的弧度，再加上舊化污漬美學，讓其人氣媲美當年的Triple S，讓BALENCIAGA重回巔峰。



論上年誕生的新晉球鞋，BALENCIAGA 3XL無疑是最萬眾矚目。（BALENCIAGA）

然而有型還有型，BALENCIAGA 3XL幾近一萬港元的定價，卻始終令不少潮流人卻步。喜幸近月Nike都有新型號佳作V2K Run面世，強調網面的外觀感覺既與3XL有異曲同工之妙，價值卻不過是一千港元左右的價值，絕對抵玩。

Nike V2K Run：Nike回應當前潮流的最新大作。（Nike）

鞋身側的流線型硬橡膠設定，明顯傳承自Vomero 5。（Nike）

這對即將大受Nike力捧的潮流鞋款，之所以名為V2K，內裡原來大有深意。它們可是受兩對Nike知名鞋款所啟迪，再結合出來的混血兒，這兩對鞋分別是Vomero 5及M2K，故取它們名字中的部份，便合體成為V2K了。

V2K Run可謂集兩大潮流於一身，既有Vomero 5的Y2K風網面跑鞋意味。（Nike）

亦傳承了M2K的Dad Shoes格調。（Nike）

如是者這對V2K Run可謂集兩大潮流於一身，既有Vomero 5的Y2K風網面跑鞋意味，亦傳承了M2K的Dad Shoes格調，只是它比目前更流行的Vomero 5尚有一更有型之處，乃是它與BALENCIAGA 3XL一脈相承，恰到好處地將鞋後跟凸出，設定成傾斜輪廓，並且降低了鞋舌至反口裡Collar Lining位置的弧度，降低鞋身高度，卻拉長其横向面，如斯輪廓，正是當前潮流系跑鞋之大勢所趨。

外國有潮流人將3XL招牌的「繞過鞋底綁鞋帶」技法惡搞，將它移植到V2K Run之上，誰不知效果出奇地好。（snkrdunk）

早前外國有潮流人更看通V2K Run與3XL的美學同通處，將3XL招牌的「繞過鞋底綁鞋帶」技法惡搞，將它移植到這對V2K Run之上，出來效果也極盡前衞，絕不比貴上9倍的3XL遜色。遺憾V2K Run OG白色目前只設有女性尺碼，腳掌較大的男生要點耐性等一等了。