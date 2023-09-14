CLOT創立20週年與Air Jordan 5推聯乘波鞋　翡翠白絲綢限量250對

即便消息未有雙方近一步證實，陳冠希移轉至 adidas 陣盟的話題似乎已經在網上發酵，而當眾人紛紛認定 CLOT x Nike 將不再有更多作品釋出、視為 Dunk Low 為雙方合作的球鞋最終章後，令人驚喜且意外的，今次又有素未謀面的「翡翠白絲綢」在官方的視野中揭曉，冠希哥這波實在燒得叫人猝不及防！



重塑經典，CLOT x Air Jordan 5 Low 二十週年版本登場！

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作為慶祝創立 20 週年的一部分，繼今年早些登場的 CLOTEZ、Dunk 等 Nike 鞋作，CLOT 此番在 Jordan Brand 配合底下，再度參考了 Air Jordan 5 「Jade」 以往的設計象徵，但融入更多的品牌意象以及中式文化，重塑當年無可取代且極其珍貴的東方翡翠，此外，保有經典細節的同時，鞋款外觀也加諸了近期沸沸揚揚的「絲綢」面料，不僅更為高奢，也擴大絲綢家族於球鞋生態的潮流版圖，而在鞋舌內襯則是鑲有製造數量，配合木製鞋盒展現身份誠意。

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不過想入手的各位朋友，CLOT x Air Jordan Jade 5 White Silk 「20th Anniversary Edition」 是為 JUICE REWARD 活動的一部分，只有在 6 月 1 日至 8 月 31 日期間曾於 JUICE 消費的幸運潮人，才有資格獲得全球「250 雙」的抽籤入手機會。

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