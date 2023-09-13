HELMUT LANG新總監Peter Do首作登作 從致敬和創意之間取得平衡
【HELMUT LANG】千呼萬喚，Peter Do登基成為HELMUT LANG新任創意總監後的第一個Fashion Show，終在紐約時裝周舉行。
Peter Do本就是近年美國最有名望的新生代設計師，Helmut Lang本人更是簡約時裝史上的一代巨人，新舊兩代如何拼發火花，令人期待。
HELMUT LANG此品牌雖然設計師源自奧地利，於巴黎創立，但她自1986年面世以來，但一直深受大西洋另一端的紐約人歡迎，事關其美學風格一直與紐約城市氛圍及當地人穿衣喜愛十分投緣，深沉沉、冷峻、實用實穿、輪廓簡潔筆直，沒有異想天開的雕龍畫鳳，卻平實易襯令顧客足夠地有型，既是簡約時裝先驅，也是瘦身美學和Normcore的倡導者。
所以歷代與Minimalism有關的服裝設計名師，由Raf Simons、Phoebe Philo到今天的Peter Do也好，其設計本就深受Helmut Lang影響，故現在由「徒孫」Peter Do去重新炮製師祖的品牌，自然胸有成竹，至少一定比風格大相徑庭的Shayne Oliver貼近得多了。
然而是買嘢精都知道，HELMUT LANG Archive古董時裝現在是何其之大及受歡迎，若Peter Do只照辦煮碗地將以舊時代HELMUT LANG重新造出來，說實話大家買Archive便可了。
HELMUT LANG SS24 Collection：
因此在秉持HELMUT LANG核心風格、色調和剪裁之餘，Peter Do也因應潮流大勢加入了點點自身元素，最明顯之處就是植入了一定數量的圖案元素在其中，以往90年代Helmut Lang本尊主理品牌時代，Full Print元素並不多見，Peter Do首作卻鋪天蓋地將印有品牌字樣圖騰印到牛仔褲及西裝套裝之上，亦有Photo Print形式短打，煥然一新。
有深度的是，Peter Do也巧妙地以有型方式，將昔日HELMUT LANG風光盛世時經典元素帶到SS24時裝發布會之中，例如Slogan Tee與及Runway Show地板上的英文字，就明顯致敬昔日字體藝術家Jenny Holzer為HELMUT LANG設計的專屬字樣廣告及店舖裝置，堪稱集體回憶。此外，過往HELMUT LANG總愛在紐約黃色的士其頂端燈箱上落廣告，今次Peter Do也特意將這輛的士重回概念短片之中，SS24 Collection裡許多鮮黃色衣服，明顯便取材自這些紐約的士呢。