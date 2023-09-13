HELMUT LANG新總監Peter Do首作登作　從致敬和創意之間取得平衡

【HELMUT LANG】千呼萬喚，Peter Do登基成為HELMUT LANG新任創意總監後的第一個Fashion Show，終在紐約時裝周舉行。



Peter Do本就是近年美國最有名望的新生代設計師，Helmut Lang本人更是簡約時裝史上的一代巨人，新舊兩代如何拼發火花，令人期待。



HELMUT LANG此品牌雖然設計師源自奧地利，於巴黎創立，但她自1986年面世以來，但一直深受大西洋另一端的紐約人歡迎，事關其美學風格一直與紐約城市氛圍及當地人穿衣喜愛十分投緣，深沉沉、冷峻、實用實穿、輪廓簡潔筆直，沒有異想天開的雕龍畫鳳，卻平實易襯令顧客足夠地有型，既是簡約時裝先驅，也是瘦身美學和Normcore的倡導者。

Peter Do主理HELMUT LANG首作登場。（HELMUT LANG）

所以歷代與Minimalism有關的服裝設計名師，由Raf Simons、Phoebe Philo到今天的Peter Do也好，其設計本就深受Helmut Lang影響，故現在由「徒孫」Peter Do去重新炮製師祖的品牌，自然胸有成竹，至少一定比風格大相徑庭的Shayne Oliver貼近得多了。

牛仔服飾永遠是HELMUT LANG靈魂。（HELMUT LANG）

HELMUT LANG Archive現在於二手市場大受歡迎。（HELMUT LANG）

然而是買嘢精都知道，HELMUT LANG Archive古董時裝現在是何其之大及受歡迎，若Peter Do只照辦煮碗地將以舊時代HELMUT LANG重新造出來，說實話大家買Archive便可了。

以往1990年代Helmut Lang本尊主理品牌時代，Full Print元素並不常見。（HELMUT LANG）

Peter Do首作卻鋪天蓋地將印有品牌字樣圖騰印到牛仔褲及西裝套裝之上。（HELMUT LANG）

HELMUT LANG SS24 Collection：

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因此在秉持HELMUT LANG核心風格、色調和剪裁之餘，Peter Do也因應潮流大勢加入了點點自身元素，最明顯之處就是植入了一定數量的圖案元素在其中，以往90年代Helmut Lang本尊主理品牌時代，Full Print元素並不多見，Peter Do首作卻鋪天蓋地將印有品牌字樣圖騰印到牛仔褲及西裝套裝之上，亦有Photo Print形式短打，煥然一新。

昔日字體藝術家Jenny Holzer為HELMUT LANG設計的專屬字樣廣告。（HELMUT LANG）

昔日字體藝術家Jenny Holzer為HELMUT LANG設計的專屬字樣廣告。（HELMUT LANG）

過往HELMUT LANG總愛在紐約黃色的士的頂端燈箱上落廣告。（HELMUT LANG）

有深度的是，Peter Do也巧妙地以有型方式，將昔日HELMUT LANG風光盛世時經典元素帶到SS24時裝發布會之中，例如Slogan Tee與及Runway Show地板上的英文字，就明顯致敬昔日字體藝術家Jenny Holzer為HELMUT LANG設計的專屬字樣廣告及店舖裝置，堪稱集體回憶。此外，過往HELMUT LANG總愛在紐約黃色的士其頂端燈箱上落廣告，今次Peter Do也特意將這輛的士重回概念短片之中，SS24 Collection裡許多鮮黃色衣服，明顯便取材自這些紐約的士呢。