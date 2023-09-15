Kim Jones預示聯乘Stefano Pilati　延續Random identities中性美

【Kim Jones/FENDI/Stefano Pilati/ 聯乘】作為High Fashion世界的聯乘第一人，Dior Men創意總監Kim Jones策動過的精彩聯乘多不勝數，然而最近他在Dior方面的Collaboration項目卻好像放緩了腳步似的，究竟所謂何事？



Kim Jones又有新搞作。（GettyImages）

原因其實很簡單，就是自從兼任FENDI女裝藝術總監後，Kim Jones一直將聯乘心思投放在這經典意大利品牌之上，而且有別於Dior熱衷找Denim Tears、ERL及Travis Scott等新生代單位合作，Kim Jones領軍的FENDI致力連繫資深經典設計師，聯手打造別注系列，近年便策動了Donatella Versace和Marc Jacobs，廣獲好評。

FENDI × Donatella Versace。（FENDI）

FENDI × Marc Jacobs。（FENDI）

日前Kim Jones接受外國媒體訪問時候，便暗示目前正在與意大利設計師Stefano Pilati洽談FENDI別注系列的合作可能性，並預計今年11月將會有進一步官方訊息，消息一出，實在叫一眾時裝精興奮莫名。要知道Stefano Pilati可是一個風格極盡全能的時裝設計大師，無論是男裝、女裝、紳士抑或前衞服飾，他都一樣手到拿來。

Stefano Pilati。（Random Identities）

在Pharrell Williams主理的首場Louis Vuitton男裝大Show裡，Stefano Pilati便友情客串Model行騷。（Louis Vuitton）

例如在Yves Saint Laurent、Ermenegildo Zegna及Agnona任職設計掌舵人的時代，Stefano Pilati作品一直以成熟優雅見稱，深受一眾紳士淑女歡迎。誰不知到2017年成為自家品牌Random Identities的時候卻風格大轉，變化成帶有Avant-garde色彩的中性前衞服飾，定價更擺脫中產市場定位，主打年輕人市場，讓世人第一次享受到能夠以$1,000港元以下買到Stefano Pilati作品的滋味。

將女性比基尼概念融入到男裝的Random identities。（Random Identities）

而創立了Random Identities之後，Stefano Pilati自身個人形象亦變得街頭玩味起來，早前在Pharrell Williams主理的首場Louis Vuitton男裝大Show裡，這位意大利人便友情客串Model行Show，戴上Pharrell招牌閃石太陽眼鏡，再Loafers配白襪，極盡招搖有型，想來屆時Stefano Pilati乘FENDI系列推出時候，都會有如此風尚。