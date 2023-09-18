Simone Rocha SS24聯乘Crocs拖鞋　為「公主病」女生注入機能美

【Simone Rocha × Crocs】問誰是現代時裝界「珍珠之王」，Simone Rocha絕對當中無愧第一名。



無論是男女裝的晚禮服、便服、手袋、頭飾、鞋履，乃至是和H&M聯乘系列，基本上有任何空隙，Simone Rocha都有本事優美地安插晶瑩剔透的珍珠在其中。

富婆小甜甜若尚在生的話，Simone Rocha應該是其大愛品牌。（Simone Rocha）

不過Simone Rocha向來都是一個外界反應相較兩極的品牌，喜歡她的人無疑十分喜歡，覺得她超然物外，仙氣十足，可惜若非這杯茶的朋友，便覺得她過往重口味，只有「公主病」上身的人，才敢膽Full Gear穿著上街去。

Simone Rocha × Crocs Clog。（Simone Rocha）

因此，為擴充市場，安撫那些「明明好想著，但又驚俾人笑」的細膽時裝人，Simone Rocha也著實有必要相對容易入口之單品，來讓超女性化和極盡華麗誇張衣服，取得商業平衡。如是者，Simone Rocha × Crocs誕生了。

恰到好處點綴到鞋面上去，令這對Clog大有睇頭，卻仍然舒適易襯。（Simone Rocha）

Simone Rocha SS24設計精選：

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作為今夏最大熱鞋款，Crocs Clog非但必買，於鞋面洞孔上安插各式各樣Jibbitz Charms鞋扣，更是指定動作。今次Simone Rocha別注Clog當然不可缺少到與鞋孔上嵌上形形式式珍珠與閃石，甚至連鞋中底周圍亦鑲有裝飾。厲害的是Simone Rocha設計團隊精心計算過這些裝飾的數目與大小，避免喧賓奪主地大幅度遮蔽了鞋面，而是恰到好處點綴到鞋面上去，令這對Clog大有睇頭，卻仍然舒適易襯。

Simone Rocha × Crocs可是一個全方位大規模項目，除招牌Clog款外，更擴大至LiteRide 360 Pacer波鞋款式。（Simone Rocha）

將珍珠閃石植入這對配置索帶系列的Crocs之中，頗為特別。（Simone Rocha）

此外，今次Simone Rocha × Crocs可是一個全方位大規模項目，鞋款設計眾多，除招牌Clog款外，更擴大至波鞋款式，要知道凡與Crocs合作出鞋的品牌，十居其九只會以Clog系膠鞋掛帥，要像Simone Rocha般願意一併開發埋波鞋款式的單位，實在少之又少。初步觀察今次他們聯合推出的球鞋，應該是以Crocs自家球鞋作LiteRide 360 Pacer為基軸延續出來的型號，雖然外觀上Clog應該潮味出眾得多，但將珍珠閃石植入這對配置索帶鞋帶系列的鞋子之中，仍然給予人耳目一新之感。