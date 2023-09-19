McDonald's潮流變異體　獨立品牌惡搞麥當勞外賣雞皮紙袋幾可亂真

【McDonald's/ 麥當勞 / 惡搞】時裝潮流世界大玩仿紙皮袋幾可亂真，早已不是甚麼新鮮事，由上個年代的Jil Sander Vasari Bag，到BALENCIAGA以至Bottega Veneta都曾推出過。



時裝潮流世界大玩仿紙皮袋幾可亂真，早已不是甚麼新鮮事，強如Bottega Veneta都曾推出過。

不過，今次所介紹的Apocalypse Culture出品就有所不同，同樣是主打仿紙皮袋，卻幾可亂真地惡搞知名快餐店McDonald's麥當勞，將它招牌的「金拱門」Logo以及「I'm lovin it」口號，移植到自家植鞣製仿外賣紙袋之上，這個Fast Food Clutch遠看還當真以為是拿着一個McDonald's外賣紙袋出街去。

Fast Food Clutch承惠$45USD。（Apocalypse Culture）

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無獨有偶，香港新晉品牌ymdhstudio，這些年來亦熱衷於向McDonald's「致敬」，同樣喜歡取材人家的「金拱門」Logo做袋去，不過就將McDonald's字樣改成Madonna，惡搞得來仍然不失幽默意味。足證作為快餐店龍頭的McDonald's實在潮流潛力無限，難怪連CACTUS PLANT FLEA MARKET和Travis Scott都熱中和他們策劃聯名合作。

Apocalypse Culture惡搞的知名單位多的是，例如將Pharrell Williams的BBC Logo改換成ACC Club製作成Tee。（Apocalypse Culture）

或將原裝Bapesta波鞋買回來改裝，變成「Shakestas」球鞋出售。（Apocalypse Culture）

除Fast Food Clutch外，Apocalypse Culture惡搞的知名單位仍然多的是，例如將Pharrell Williams的BBC Logo改換成ACC Club，甚至將原裝Bapesta波鞋買回來改裝，變成「Shakestas」球鞋出售，堪稱新一代惡搞之王。