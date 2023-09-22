Tom Sachs限定店東京啟動　被Nike剎停聯季系列能否翻身就睇今次

【Tom Sachs/ Nike/ 聯乘/ 藝術家】最近一年美國藝術家Tom Sachs實在過得不大好，自年初被多名前員工指控「惡劣工作環境」，甚至僅穿著內褲跟女性員工進行Zoom視訊會議之後，這位人氣藝術家頓時聲名狼藉，全世界紛紛割席，與Nike進行得如火如荼的NikeCraft General Purpose Shoe系列亦剎停了，讓人疑惑Tom Sachs會否變成下一個Terry Richardson，自此在流行文化圈消失得無影無蹤。



Tom Sachs能否翻身就睇今次？（Tom Sachs）

Arm Rest Shop Chair(Natural)。（Tom Sachs）

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或許在西方潮流界暫時未見起色，但至少遠在地球另一端的日本，卻對Tom Sachs不離不棄。為慶祝新宿伊勢丹落成九十周年，即日至10月23日新宿伊勢丹本館內的ISETAN THE SPACE將會舉行「Tom Sachs : Retail Experience」期間限定店，展出Tom Sachs Furniture最新創作，包裝畫作、雕塑、大型音響系統、陶瓷、傢具、等一系列作品，是繼2020年「Tom Sachs：店舗体験」之後，ISETAN THE SPACE第二度與Tom Sachs全面合作，有網民便笑言Tom Sachs能否翻身，食粥食飯便睇今次了。

ISETAN THE SPACE與Tom Sachs打造出數款期間別注Tee。（Tom Sachs）

以Tom Sachs作為T-shirt圖案。（Tom Sachs）

為隆重其事今次合作，ISETAN THE SPACE更打造出數款期間別注Tee供大家購買，遺憾Tom Sachs自成一派的Knolling排列美學沒有融入其中，若將所有作品化成圖案，再整齊有序地於衫上展示出來，如斯設計定必有話題得多了。