Levi’s X Crocs All-Terrain Clog膠鞋　經典牛仔布款開賣即售罄

Crocs 近期可說是大動作頻頻，從數月前揭曉的 MSCHF 聯名大黃靴，到早前曝光的重磅聯乘 JJJJound 以及長了耳朵的史力加（Shrek），不同範疇的特殊設計都顛覆了以往洞洞鞋的既定印象！



而同樣也是合作夥伴的丹寧大佬 Levi’s，早些時間打造的日式工藝追求，也在今次釋出別具經典的全新版本。

Levi’s X Crocs All-Terrain Clog Navy Denim經典丹寧色登埸！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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傾向純粹，Levi’s x Crocs All-Terrain Clog 新色來襲！

有別於上回登場的首發版本，Levi’s x Crocs 雖然還是採用了同樣鞋型「All-Terrain Clog」當作基底，但在視覺層面，卻換以截然不同的「深色丹寧」作為主軸，中底、綁帶與內襯之處，也選擇更為一致的 One-tone 處理來襯托，當然，鞋面少不了凸顯特色的牛仔面料，同時附上 Levi’s 標誌性的紅色咬標來點綴，並在彰顯質感的刺子繡工藝，注入格狀排列與之交疊，使得 Crocs 質感向上提升。

同埸加映：《史力加》X Crocs新聯名膠鞋登場！耳鼻配件、毛絨後踭誠意十足（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Levi’s x Crocs All-Terrain Clog 「Navy Denim」於9月19日已登陸 Crocs 官網及部分實體店，想入手的朋友務必跟進香港通路的販售資訊。

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