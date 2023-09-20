Craig Green聯乘adidas Stan Smith曝光　BOOST科技注入簡約鞋款

曾幫足球巨星 David Beckham 客製過專屬 adidas 球鞋的英國設計師 Craig Green，早於先前就傳出與 adidas 再度攜手合作，竟天馬行空地以全 BOOST 緩震能量膠囊從中底延伸至鞋面，將經典的 Stan Smith 完整覆蓋，實現不少粉絲過去幻想中的夢幻鞋履，儘管只有諜照曝光，但依舊引起火熱話題。



今番，Craig Green x adidas Originals Stan Smith「BOOST」也終於釋出了高清實鞋照。

「全 BOOST」adidas Originals Stan Smith 曝光

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Craig Green x adidas Originals Stan Smith 將經典網球鞋注入厚實的 BOOST 科技，不僅中底部分將 BOOST 給好給滿，還另外從鞋頭、鞋側、後跟等鞋面部分都全面以 BOOST 覆蓋，可說比全 BOOST 製成的拖鞋還更狂。而設計部分，延續 Stan Smith 的傳奇輪廓，中底外後側部分帶有突出標籤設計，上頭印有 Craig Green 彰顯聯名身份，一共推出基本黑白兩色，穿著起來相當百搭。

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2013 年 BOOST 科技隨著 YEEZY、UltraBoost 等人氣鞋款打開知名度，這一顆顆像似保麗龍的能量顆粒，改變了 adidas 近幾年的科技走向，是影響球鞋圈不可忽視的重要發明。雖然 BOOST 因為重量問題，在運動鞋款的運用上比例逐漸減少，但論及回彈程度與舒適依舊表現亮眼，腳感上肯定不會讓大家失望。

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Craig Green x adidas Originals Stan Smith目前還尚未公佈發售日期，還請有興趣的朋友留意官網消息。

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