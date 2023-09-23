MAINS登陸倫敦時裝周　音樂人Skepta自家品牌潛力大過YEEZY不是夢

【Skepta/ MAINS/ 時裝周】雖然作為流行文化大國，但論成功Street Fashion品牌的數目，英國卻長年遠不及大西洋彼岸的美國，近代真正能夠上位街頭品牌，說來說去便好像只有PALACE、Thames MMXX.和Corteiz而已……



不過其實這些年來當地尚有一牌子選擇潛龍勿用，說的是MAINS London，自2017年誕生以來，它便一直在倫敦小眾流行文化圈子中發揮影響力，在年青一輩之中地位頗高。

MAINS FW23季最矚目作品：Call機式樣充電器。（MAINS）

其他FW23作品：

留意MAINS之前之所以在普羅大眾眼中相對低調，絕非她不受注目，純粹是其主理人不想品牌現在就紅起來而已，現在主理人想品牌紅了，MAINS便立即登陸倫敦時裝周行騷，Beats立即與她聯乘出別注，連DOVER STREET MARKET都搶先為MAINS新作進行獨家販賣，可見品牌背後主理人實在地位超然，具呼風喚雨之能耐。

MAINS「主理人」何方神聖？正正是英國一線Hip hop及Grime音樂猛人Skepta。（GettyImages）

那應這位「主理人」何方神聖？正正是英國一線Hip Hop、Grime音樂的猛人Skepta，一位單憑自身口碑足以能夠讓Nike為他推出聯名波鞋的巨頭，人家在歐洲音樂潮流世界地位，絕不比美國的Kanye West、Travis Scott和Tyler, the Creator遜色，只是不少香港人提起英國流行音樂便會立即對號入座聚焦在Ed Sheeran、Dua Lipa身上了吧。

MAINS SS24 Collection。（MAINS）

無可否認，踏入2023年的MAINS實著高調進取了很多，由以往只會製作功能運動衫，到現在全面時尚化和細緻化起來。從SS24季度所見，MAINS採取「高街結合」的美學方式，為典型的運動風、工裝風和學院風注入畫龍點睛改造，卻又成功保留到Skepta所代表的英國藍領階層形象。

繡上帝國大廈圖像將Art Deco藝術元素注入牛仔服飾上。（MAINS）

其他牛仔服飾如工裝大褸及工人褲同樣出采。（MAINS）

這種攻守平衡元素，於SS24一系列牛仔服飾上可謂表露無遺，剪裁闊身用料粗獷的牛仔褲及褸，其面料上竟以車線方式，繡上帝國大廈這些知名建築物圖像，將Art Deco藝術元素注入牛仔服飾上，不但十分少見，更揭示出Skepta絕對是有料之人。

MAINS的帽子作品同樣值得關注。（MAINS）

Runway Show上每個造型都配襯得極具心思。（MAINS）

+ 5

其他牛仔服飾如工裝大褸及工人褲同樣出采，前者刻意將胸口袋傾斜，搞怪獨特，後者將品牌Logo刺繡胸腔正中，也是鮮明高效手法。再結合一系列條紋或人像圖案冷衫，以及物料高端的全皮革機車套裝，全是時下Y2K文化大流行款式。

此外，Runway Show上每個造型都配襯得極具心思，無論是一個Headphones、機車頭盔、天使之翼抑或網球拍，雖然並非MAINS自家商品，但的的確確提升出衣服型格感及彰顯出Skepta創意理念，令人入見三分，成為新季倫敦時裝周其中一大最難忘系列。