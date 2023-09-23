小木POGGY'S BOX限定店2天快閃　5大日牌應援齊撐英倫音樂文化

【小木基史/ POGGY'S BOX/ THE ROLLING STONES/ David Bowie】隨着藤原浩教父年事漸高，日本潮流圈一直等待一位既年輕又能夠為業界「定調」的英才出現，而就目前所見，小木基史POGGY絕對是中生代裡最有能力接捧並坐上王座的猛人，品味超卓，江湖地位又高，單單是9月23至24為期兩日的POGGY'S BOX限定店，足以叫時裝愛好者看得心花怒放。



小木基史POGGY絕對是中生代裡最有能力接捧藤原浩教父坐上王座的猛人。（2G POPUP STUDIO）

全新一輪POGGY'S BOX選址在東京澀谷Parco內的2G POPUP STUDIO舉行，今次以「BREAKBEATS」為主題，與環球唱片Universal Music Group旗下商品與品牌管理單位BRAVADO合作，向永恆的THE ROLLING STONES及David Bowie致敬，並由小木POGGY親自挑選5大日牌，打造出唯「BREAKBEATS」限定專屬單品。5大品牌分別為PROLETA RE ART、Needles、ALMOSTBLACK、MASU及NOZOMI KUROKAWA，既有人所共知的品牌，亦有新生代前衞設計師，包羅萬有。

PROLETA RE ART THE ROLLING STONES別注BORO SASHIKO BANDANA JEANS。（2G POPUP STUDIO）

當中最矚目之作，首推古着再造職人品牌PROLETA RE ART，平常其定番BORO SASHIKO BANDANA JEANS已極其稀少又難買，工藝感滿載，這次設計師PROT則把THE ROLLING STONES馳名世界的Tongue and lips logo縫紉在左、右膝頭位置之上，再結合招牌BORO Patchwork舊古布，既有真實古着質感，卻同時有着無可比擬的前衞潮流感，預計將會是甫開售便會瞬間完售之年度大作。

POGGY'S BOX別注Needles Track pants。（2G POPUP STUDIO）

繡有THE ROLLING STONES字樣Logo。（2G POPUP STUDIO）

若果喜歡Tongue and lips logo卻嫌PROLETA RE ART出品太爆太難襯的話，Needles應該是不錯選擇，以他們王牌熱賣作Track pants作主題，並加入Tongue and lips logo在其中，萬綠叢中一點紅，有看點得來仍然易襯。

ALMOSTBLACK將Bowie《Heroes》音樂專輯封面印上其中，相片邊緣卻修飾成玫瑰花一般輪廓。（2G POPUP STUDIO）

至於另一主題人物David Bowie，小木POGGY則安排了ALMOSTBLACK、MASU及NOZOMI KUROKAWA這3個品牌來為他作致敬。ALMOSTBLACK自然以它近乎「Almost Black」的黑色Tee作基調，將Bowie的《Heroes》音樂專輯封面印上其中，相片邊緣卻修飾成玫瑰花一般輪廓，絕對是Band Tee領域上十分少見的特別創作。

MASU聯乘NOZOMI KUROKAWA水晶Cap帽。（2G POPUP STUDIO）

Cap帽背部索帶亦更為綁繩設置，戴在頭上時繩條便會垂墜開來，猶如優美的頭飾。（2G POPUP STUDIO）

而MASU及NOZOMI KUROKAWA則合演了一頂Cap帽聯乘，由製帽專家NOZOMI KUROKAWA先利用牛仔布製作帽形，再交由MASU於帽面上鑲嵌彩色晶石，彩色晶石既是MASU獨門成名技法（最出名就是應用到牛仔褲之上），也是過往Glam Rock常見元素，藉此向變色龍David Bowie作深度致敬，此外Cap帽背部索帶亦更為綁繩設置，戴在頭上時繩條便會垂墜開來，猶如優美的頭飾，細緻度十足。