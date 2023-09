RIMOWA x Tiffany & Co.聯名限量行李箱　開售日期、價錢全曝光！

繼上週釋出合作消息情報後,備受注目的 RIMOWA x Tiffany & Co. 聯名系列箱包終於亮相!



結合雙品牌諸多經典元素,一口氣帶來迷你箱、珠寶收納箱、登機箱 3 款全球限量聯名設計,開賣時間、台幣售價等潮流人最在意的情報也隨之公開。

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列重磅登台!

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列不僅僅只有 Tiffany Blue® 色調,珠寶收納箱與登機箱上更以如同鑽石切面的「Rock Cut」 工藝,致敬 Tiffany & Co.的傳奇設計。鑽石切面圖案與RIMOWA 標誌性溝槽式設計及鋁鎂合金材質相得益彰,帶來新奇有趣的觸覺體驗。獨特的「Rock Cut」 設計在德國採用鋁刷工藝精心打造而成,圖案中鐫刻標誌性的 “T” 形圖案,再次巧妙致意Tiffany & Co.品牌的傳世風格。

而 RIMOWA x Tiffany & Co. 限量聯名系列隨身包採用聚碳酸酯材質呈現 Tiffany Blue® 色調,並在中央刻有 RIMOWA 和 Tiffany & Co. 品牌標誌,兩側則是 Tiffany Blue® 色調的精緻皮帶。RIMOWA x Tiffany & Co. 限量聯名系列Jewelry Personal建議售價HK$17,100。

RIMOWA x Tiffany & Co. 限量聯名系列 3 款新品預定將於 9 月 26 日於全台 Tiffany & Co. 上市。

