UNDERCOVER高橋盾創意爆棚　將「溫室小花」融入透視裙大放異采

【UNDERCOVER/ 時裝周】較之於巴黎時裝周中其他動輒數十年甚至過百年傳統大牌，高橋盾的UNDERCOVER當然從來不是地位最超然最矚目的一個，但其前瞻性高、商業考量較小的偏鋒品位，就一直深得最前衞時尚愛好者青睞，最新一季SS24系列，便再一次叫人拍案叫絕。

UNDERCOVER SS24高橋盾選址在地下停車場舉行。（Undercover）

UNDERCOVER SS24高橋盾選址在地下停車場舉行，幽暗燈光再配以古典吊燈，充斥神秘氛圍。（Undercover）

UNDERCOVER SS24高橋盾選址在地下停車場舉行，幽暗燈光再配以古典吊燈，充斥神秘氛圍。果不其然新季的衣服造型設計同樣神秘（更準確來說其實每季都是如此），每位出場模特兒皆戴上了冷帽般的透過面紗，以回應新季大玩透視元素此一重點主題。無論是Bomber Jacket、西裝褸抑或長褲子也好，基本上都會附加透過網紗在外層，揖揖揚揚，或有或無，散發着似夢迷離之感，故事感極強。

「溫室小花」設計。（Undercover）

Model穿上發光的透明花瓶在黑暗中行走。（Undercover）

而最注目大作，還是首推Fashion Show結尾時那幾套連身裙設計，腰襬以下外部披着透過網紗，內部則縫紉甚至「擺放着溫室小花」，前者以車縫手法將立體花朵連結到衣服之上還不算甚麼，後者將迷你溫室花箱連結裙子，再將鮮花及燈光管放置其中才是真是的異常天開，Model穿上發光的透明花瓶在黑暗中行走，甚有Tinker Bell之氣質。

提供了每套作品的正後方照片。（Undercover）

以更立體方式呈現透視元素與衣服和人體之後的關係。（Undercover）

前面完好無缺的一件衣服，後面往往卻「一岩一窟」地裁走了一大塊布片，外露出肌膚部份。（Undercover）

UNDERCOVER SS24：

+ 16

此外經常透過手機看Fashion Show Photo的朋友都知道，絕大部份Fashion Show向來只會展示Model著用衣服時的正前方，後面的衣服設計得如何，每每難以透過一張2D平面照片來知曉，然而UNDERCOVER SS24的官方照片便好細心，提供了每套作品的正後方照片，一來以更立體方式呈現透視元素與衣服和人體之後的關係，二來高橋盾的設計向來充斥解構主義精神，前面完好無缺的一件衣服，後面往往卻「一岩一窟」地裁走了一大塊布片，外露出肌膚部份，因此在前、後方都附上照片，全球觀眾才看得最清楚。