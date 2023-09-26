Pharrell新書展示珠寶珍藏　Jacob & Co.、BAPE私藏神物大晒冷

【Pharrell/ LV/ 聯乘】隨着Pharrell Williams首個男裝LOUIS VUITTON男裝系列開賣在即，各式各樣宣傳項目定必鋪天蓋地登場，務求讓事情升溫至最高。果不其然，Pharrell Williams新書《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》登場了。



《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》由Pharrell個人與出版商Rizzoli合作，以菲董的「Costly habit」 昂貴嗜好作為主題，輯錄所珍藏的100件珠寶鐘錶作品，有些純粹是他購買回來的作品，有些則是他與全球各大頂尖品牌或珠寶設計師聯手合作打造出來的逸品，精細產品照再配備詳盡文字來講導每件珍品，叫人看得心花怒放。

《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》。（Rizzoli）

書內輯錄的收藏不但價值連城，許多更是稀有度更高或者是人所共知影響潮流世界深遠之Items。（Rizzoli）

從目前流出的照品所見，《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》書內輯錄的收藏不但價值連城，許多更是稀有度更高、或是人所共知影響潮流世界深遠之物。例如書中收錄了LOUIS VUITTON與N.E.R.D共同製作的吊墜、Jacob & Co.以讚石打造的BBC太空人、Baby Milo、Heinz茄汁樽及N.E.R.D皮帶扣等等，可謂一眾90後或BAPE系Fans最強集體回憶。

2019年Richard Mille“Pharrell Williams Sapphire”別注。（Rizzoli）

Pharrell Williams早年聯合Bape以Custom-made所自家改製的DW-6900。（Joopiter）

手錶方面亦收錄了一枚2019年Richard Mille “Pharrell Williams Sapphire”別注版腕錶，現在市值已是數以千萬港元計，此外Casio G-Shock也出現在書中，當然絕非一般G-Shock，而是Pharrell早年聯合BAPE以Custom-made改製的DW-6900，雖然沒有得到Casio官方授權，卻一直是一眾手錶收藏家趨之若鶩的夢幻神物。

《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》可謂一眾90後或Bape系Fans最強集體回憶。（Rizzoli）

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除展示收藏品外，《Pharrell: Carbon, Pressure & Time: A Book of Jewels》書內，Pharrell亦邀請了一連串業界名人好友進行訪談，講述菲董與他們之間的潮流趣事，包括「恩師」NIGO、Jacob & Company主理人Jacob Arabo、Tiffany & Co.副總裁 即Bernard Arnault之子Alexandre Arnault，以及AMBUSH設計師Yoon Ahn等等，群星拱照，是為年度值得收藏之書籍。