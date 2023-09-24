Dolce&Gabbana大Logo手袋　百搭設計Kylie Jenner、Kayan8986支持

【Dolce&Gabbana/ 手袋】手袋市場千變萬化、日新月異，但大家有否留意無論潮流如可五年一小轉，十年一大轉也好，基本上簡潔有力的Logo款手袋都會是每個高級時裝大牌最受追捧的款式，百搭耐用又注目度高，可見一個成功的長青款手袋對品牌而言實在至關重要。



Dolce&Gabbana Logo最近在國際間掀起熱潮。（Dolce&Gabbana）

Dolce&Gabbana最近於尖沙咀圓方策動了Logo系列手袋主題Pop up Store。（Dolce&Gabbana）

意大利時裝單位Dolce&Gabbana，最新便研發出全新手袋系列，名曰Logo，顧名思義就是以品牌經典的D&G標記作為主軸，將「D」與「G」之間互鎖的特性加以發揮，透過利落線條勾勒出精細輪廓，再結合意大利職人的精湛製皮技術和造袋工藝，讓每款手袋都有着別樹一格的用料、色調乃至啞光質感。此外Logo Bag上的「DG」英文字均以立體方式呈現出來，無論在視覺抑或觸感角度看，都是存在感極高，一如Kylie Jenner、陳凱詠及Kayan8986所著用示範，既實用亦豔光四射。

各色小牛皮Crossbody Bag定價HK$9,500。（Dolce&Gabbana）

Tote Bag定價HK$8,700。（Dolce&Gabbana）

留意Dolce&Gabbana Logo並非一款手袋，而是一整個系列，系列裡包括手挽袋、斜肩包、銀包與小型皮革配飾，能夠按照實際生活需要及時尚品味喜好，挑選最適合自己型號款式，更重要是有別於其他傳統大牌旗艦Logo款手袋動輒過萬的零售價格，Dolce&Gabbana Logo性價比頗高，從官網所見，各色小牛皮Crossbody Bag定價都不過是HK$9,500，Tote Bag承惠HK$8,700，豈不讓人心動？

Kayan8986著用示範，既實用亦豔光四射。（Dolce&Gabbana）

陳凱詠著用示範（Dolce&Gabbana）

而為隆重其事Logo系列君臨，Dolce&Gabbana最近於尖沙咀圓方策動了Logo系列手袋主題Pop up Store，除焦點手袋外，同場亦會出售品牌最新早秋Black DNA系列女裝系列，復刻多款Dolce&Gabbana歷史上之經典黑色服裝設計，別具收藏價值。