baziszt延續花樣男孩風　以舊衫舊布再造時裝　工藝價位媲美BODE

近年花俏手工恤衫在高級男裝時裝界別大行其道，BODE、P.A.R.O.S.H.、Casablanca等美、意、法不同國家品牌，都是憑藉如此設計上位，而今次介紹的baziszt，雖然名氣有所不及，但其設計、用料、手工以至定價，皆不下於三位前輩，值得留意。



目前網上關於baziszt的品牌資料並不多，只知道由Zied Ben Amo主理，其設計風格受到突尼斯傳統文化所影響，考慮到歷史上突尼斯與法國關係密切，突尼斯傳統工藝遇上巴黎時尚，很快便水乳交融地編織起來。

baziszt在日韓地區現在有一定人氣。（baziszt）

基本上無論是主打作恤衫抑或長褲類單品，每款設計有着獨特的刺繡圖像及印花圖案。（baziszt）

最明顯之處，正是衣服上的用料與工藝，基本上無論是主打作恤衫抑或長褲類單品，每款單品都有着獨特的刺繡圖像及印花圖案，而且布料皆精心地挑選自舊衣、舊布或亞麻或大麻等天然有機面料之上，穿上去不但觸感舒適，更有着難以用筆墨形容的古典味道，滿載歷史氛圍，但配襯Track Pants或adidas Stan Smith、Nike Air Jordan卻仍然入型入格，十分全面。

比起Casablanca，baziszt美學形式其實更接近BODE。（baziszt）

雖是新牌，但baziszt的定價已並不便宜，由恤衫英鎊最平£264英磅（約$2,505港元），到最貴£761（約$7,222港元），完全是BODE級別價錢，不過巴黎時裝業界卻對品牌極其看好，據知巴黎男裝名所BDC | Boys Don't Cry的店員，已高調力捧baziszt將會是下一個BODE或Casablanca，如斯讚美，足見品牌前程無限，看來離與Nike、New Balance的聯乘合作不遠矣，因此要有買趁早。