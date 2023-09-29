Uniqlo吉卜力聯名服飾超燒！無臉男、龍貓Tee　煤炭屎肩背包必買

Uniqlo聯名吉卜力推出一系列UT和配件週邊！Uniqlo UT系列每次都帶來令人已經眼睛一亮的驚喜合作，前陣子推出KAWS合作的排隊XX衣、《咒術迴戰》第二季5聯名衣、《鏈鋸人》9款聯名上衣等，這次攜手吉卜力推出27款服飾配件周邊（眼睛亮），小編的錢包蠢蠢欲動呀！



短Ｔ一共出了7款，人氣不輸給人類主角們的無臉男、煤炭屎（灰塵精靈）、《天空之城》機器人通通躍上100%棉的Ｔ恤，其中童趣彩色方塊配上呆萌表情煤炭屎的Ｔ恤也有童裝版唷，當成一家人的親子Ｔ很可以！

Uniqlo x 吉卜力27款服飾配件周邊，暫時只有在泰國和新加坡販售。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而有去過名古屋「吉卜力公園」的妞妞是不是覺得這2款很眼熟？沒錯！這就是吉卜力公園大倉庫展區的其中一隅啦～藏身在湛藍漸層磁磚中的煤炭屎Ｔ非常有夏日感，而《天空之城》機器人Ｔ則是以黑底配上照片的方式呈現，你們有注意到片名後也有個小小的機器人嗎？（可愛！）

3款吉卜力休閒風襯衫都走滿版設計，也都是男女通穿的中性款，你們仔細看，黑色襯衫上頭印著的可是《幽靈公主》森林中的樹精靈哦～有咧著嘴笑、害羞愛心噴發、睡著zz等各種表情，可愛極了！而小編全系列中最最最想要的，就是照片中女生Model穿的這件，清爽亮眼的水藍底印著白線條角色第一眼就愛上啦♡而且可以一次蒐集到龍貓、龍貓巴士、煤炭屎3個角色，必！須！擁！有！

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秋冬即將到來，長袖Ｔ首推《幽靈公主》款！胸前印上低調的小桑面具，背後則是小桑和山犬的黑白劇照，並揮毫出動畫中阿席達卡的台詞「生きろ、そなたは美しい」（活下去，妳很美麗），在新加坡是最快完售的高人氣款式。

童裝有110cm到160cm共6個尺寸！波妞Ｔ和龍貓Ｔ的圖案特別用了手繪感的筆觸，細節感滿滿。也有推出吉卜力公園場景系列，把兒童玩樂區的龍貓巴士、どんどこ森的大龍貓遊樂設施都搬上Ｔ恤，如果身形較嬌小纖細的妞妞喜歡童裝的花色，也可以試試看穿160cm尺寸試試看唷。（購物小Tips？XD）適合80cm到100cm的寶寶衣有3款不同花色可選擇，咧嘴笑著的龍貓、淡雅藍配上滿滿彩色煤炭屎，只能說寶寶衣可愛到如果有小孩會全包吧⋯⋯。

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襪控在哪裡！讓小編尖叫大呼好可愛的煤炭屎襪款共有白和深綠兩色，一雙價格為泰銖130元（約港幣28元），超級可以入手，包色也不心疼！而Uniqlo最夯的熱門包款也在這次的聯名之列，被網友公認CP值超高，且每次都會陷入選色困難（笑）的「弧形迷你肩背包」換新裝！檸檬黃配色搭上開心踩陀螺的龍貓一秒小清新，黑色滿版龍貓公車超百搭，是男女生都能駕馭的款式哦。

以上就是這次讓人眼冒愛心冒不停的Uniqlo×吉卜力系列啦，不過目前只有在泰國和新加坡販售，尚沒有香港開賣的消息，小編敲碗敲碗，希望香港也趕快推出這系列聯名！（錢錢已預備好XD）

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