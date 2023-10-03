韓牌Mardi Mercredi首間專門店登陸香港　人氣花Tee外必買單品

提起韓國品牌Mardi Mercredi，雖然很多人應該連品牌名字也未識讀，但其招牌花花Tee早已在銅鑼灣、尖沙咀、旺角著到成行成市，不止熱爆女裝市場，就連走中性Style的男性同樣熱衷，遺憾這個品牌在香港一直沒有官方銷售渠道，Fans要購買，要麼就飛到韓國、中國內地專門店，要麼就光顧本地代購，很不方便。



好消息是，Mardi Mercredi將會於今年年底在尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間專門店，據知大部份單品和系列將齊色齊碼一併開賣，而價錢亦會貼近韓國源生地的價錢，絕對是本地潮流界震撼消息。但對於這件花花Tee，潮流人買就買得多了，但對於品牌歷史背景，其實大家又知多少？

Mardi Mercredi將會於今年年底在尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間專門店。（Mardi Mercredi）

招牌flowermardi」圖案原來源自主理人夫婦間的情深義重。（Mardi Mercredi）

Mardi Mercredi可謂光速上位的品牌，2018年才誕生，由韓國人夫婦Peace Hwamok Park 及Valerie S Lee主理，品牌讀音乃是法文星期二、星期三之意思，靈感啟發自Hamok及Valerie韓語名字中的各自第一個字母。之所以以花為主題，原來是妻子Valerie深信天下間沒有一個女子不愛花，因此便希望丈夫以「花」為主軸創作出一個圖形來，如是者愛妻心切Hwamok便設計出「flowermardi」圖案出來，將鮮豔綠色融入Teet之上，本來不過是取悅愛妻，誰不知卻大受歡迎，成為品牌最標誌性單品。

Mardi Mercredi值得關注設計亦遠不只有花Tee而已，與世界各地一系列大品牌的聯乘合作，同樣掀起搶購潮。（Mardi Mercredi）

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不過，留意隨着品牌愈做愈大，Mardi Mercredi值得關注設計亦遠不只有花Tee而已，與世界各地一系列大品牌的聯乘合作，同樣掀起搶購潮，單單一年之內，Mardi Mercredi便與Pokémon、Puma、arena、JANSPORT等大牌聯乘合作，對於一個成軍短短數年的牌子來說，極其厲害，也值得我們香港本地品牌借鏡。