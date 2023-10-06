G-SHOCK聯乘葛民輝4A like Black　手錶拼人偶超限量別注賀40周年

【G-SHOCK/聯乘葛民輝4A like Black】G-SHOCK 40周年慶生企劃持續，而隨着2023年步入最後一季，品牌的壓軸別注項目也陸續出爐。



像香港區方面，G-SHOCK與葛民輝旗下潮流單位4A like Black將會再下一城，進行第2擊合作，第1擊便小試牛刀地推出了迷你黑魂籃球架，第2擊卻「打真軍」一口氣推出玩具Figure加手錶套裝，Figure更是全球限定300隻，收藏價值非凡。

HEROIC KOGIANT全球限定300隻。（G-SHOCK）

作為崇尚黑魂美學的潮流人，葛民輝今次聯乘G-SHOCK別注項目繼續以黑色作為主題，點題之作全樹脂製Figure HEROIC KOGIANT高達36cm，並經過磨砂質感處理，造工極其精美。此外Figure上面的每組數字符號同樣別具深意，印有「23」號球衣，既是向籃球史上最傳奇的數字23作致敬，亦紀念雙方合作的年份正正是2023年。

衣服背面和臀部的「XXXX」圖案由4個羅馬數字X所組成，則代表著G-SHOCK 40周年慶生。（G-SHOCK）

將上、下身軀分離，即會發生一個成井字形九宮格儲存空間，用以放置原盒包裝G-SHOCK手錶。（G-SHOCK）

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衣服背面和臀部的「XXXX」圖案由4個羅馬數字X所組成，則代表著G-SHOCK 40周年慶生。此外這枚高大的HEROIC KOGIANT原來別有洞天，將上、下身軀分離，即會發生一個成井字形九宮格儲存空間，用以放置原盒包裝G-SHOCK手錶，再配備獨一無二生產序號的雷射刻印證書和黑魂迷你籃球，足見阿葛從設計、實用乃至包裝上都落足心機，稱它為地度最有誠意的G-SHOCK聯乘別注亦不為過。

今次G-SHOCK × 葛民輝 4A like Black企劃選用了DW-5600E-1V，黑魂錶身以樹脂物料打造。（G-SHOCK）

具有防震功能、200米防水性能以及EL背光照明。（G-SHOCK）

至於手錶本身同樣矚目，今次G-SHOCK × 葛民輝 4A like Black企劃選用了DW-5600E-1V，黑魂錶身以樹脂物料打造，具有防震功能、200米防水性能以及EL背光照明，低調得來實用性能卻極高。不過要得到這套超限定HEROIC KOGIANT、G-SHOCK DW-5600E-1V套裝也並不容易，雖然零售價為HK$4,380，並不便宜，卻定必被搶購一空。