Air Jordan 1竟推出女裝厚底球靴　全黑外形超型格預明年1月上架

Jordan Brand 的經典鞋款 Air Jordan 1 是許多鞋迷心中的夢幻逸品，其本身中性的設計，也深受許多女鞋迷的喜愛。而最近品牌便以這雙經典鞋款為原型，推出厚底靴風格的 AJ 1，帥氣的鞋身加上女孩都無法抗拒的厚底設計，想必推出後肯定會造成搶購風潮！



Jordan Brand 竟推出 AJ 1 厚底靴版本！

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從官方商品圖可以清楚看到，靴款以全黑作為主色調，雖然設計有做些許調整，像是增加類似輪胎結構的超厚鞋底以及超高筒的鞋身，但標誌性的鞋身設計仍有所保留，像是：鞋款典型的鑲板、Swoosh 標誌、繫帶系統、細長的後跟與標籤和鞋舌⋯⋯讓鞋款展現兼具靴款與球鞋樣貌的設計。

同場加映：

據悉，該系列球鞋將於 2024 年 1 月於 Nike SNKRS 以及指定零售商上架，售價為 165 美元（合約港幣 1,290 元），有興趣的朋友，也請密切留意相關販售資訊。

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