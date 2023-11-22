G-SHOCK金屬太陽能手錶登場　4款漸變色面盤內置Mobile Link功能

CASIO 卡西歐G-SHOCK的Full Metal系列一次發表四款新作讓錶迷眼睛一亮，四款錶分別源自傳承首款G-SHOCK血統的5000系列以及近年爆紅的「農家橡樹」2100系列，G-SHOCK再度採用不鏽鋼材質製作手錶錶殼，並透過不同加工方式營造出兩款手錶同中求異的視感，衍生出富變化性的產品陣容。



首先看到的是方殼系列的作品，包括GMW-B5000PC和GMW-B5000BPC，前者錶殼為不鏽鋼原色，後者則經過鍍黑處理，不過兩種型號都具有一個共同特色——面盤邊緣點綴經玻璃蒸鍍處理的藍綠色漸層，同時其表面的說明文字也應用多重顏色帶來清楚的視讀效果，兩種型號在面盤邊緣的說明文字部分顏色並不相同，與錶殼顏色一樣表露獨立個性。

G-SHOCK 4款Full Metal新手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

農家橡樹的Full Metal新作分別是GM-B2100PC和GM-B2100BPC，它們的錶殼一樣前者是鋼殼原色、後者則有鍍黑處理，G-SHOCK延續這批新作的炫彩變化風格，在GM-B2100PC的黑色面盤加上點綴紫色與藍色漸層的時標和指針；錶殼鍍黑的GM-B2100BPC一樣是黑色面盤，不過它指針與時標的漸層顏色變為橘色與黃色的暖色調，在全黑錶殼與面盤的襯托下洋溢熱情活力。

同場加映：G-SHOCK 40週年最矚目手錶 AI設計18K黃金打造 夢幻工藝僅此1枚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

這四款分別奠基於兩款作品的Full Metal系列新作，內部都蘊含Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link功能，後者可以透過Bluetooth®藍牙功能與智慧型手機連結，下載指定App（CASIO WATCHES）就能自動校正手錶時間，另外手錶本身也都具有防水200米、耐衝擊、多元鬧鈴、萬年曆、計時碼錶等豐富功能，日常佩戴既有型更重要的是好用而且實用。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：

G-SHOCK經典方殼5000與農家橡樹2100系列新推全金屬錶殼漸層色系面盤太陽能錶】