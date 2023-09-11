G-SHOCK與「無限MUGEN」推聯名手錶　日本賽車靈魂注入面盤、錶帶

CASIO卡西歐旗下系列EDIFICE常與運動領域結盟，最近他們找上了日本賽車先驅品牌「無限MUGEN」合作，聯手打造一款特別版手錶ECB-40MU，在ECB-40手錶的基礎上挹注濃濃的賽車競速熱血氛圍。



2023年剛好是MUGEN創立第50年，所以EDIFICE幫他們推出聯名錶靈感就是來自品牌代表的Logo與配色等，作為慶祝週年里程碑的獻禮。MUGEN當初是HONDA Hirotoshi於1973年創立，不止有車隊參與職業比賽，他們還將觸角延伸到賽車運動的周邊事業，舉凡設計、開發、生產、組裝和販售賽車引擎和馬達，還有車子的零件與配件等，在日本國內市場建立了廣大知名度。

G-SHOCK EDIFICE與日本賽車品牌無限MUGEN推出的聯名錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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ECB-40MU採用碳纖維強化樹脂製作錶殼，形成黑色調的主要視覺印象，包括錶帶也是用黑色麂皮材質製作，這種材質常見於頂級賽車的內裝，EDIFICE特別選用這種材質來提升手錶的質感，賦予週年里程碑別注款獨特的個性。錶帶上印有MUGEN POWER和Eye Commander圖樣的壓紋，靠近錶耳的縫線也以白、紅、金三色強調，細節部分埋藏許多值得細細品味的設計梗。

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面盤部分除了黑色，還融入白、紅、金等與MUGEN Logo呼應的色彩組合，其中面盤下半部的黑色帶有不規則粒紋，EDIFICE的設計靈感來自賽道上的柏油路，同時面盤中央更出現一道白、紅、金三色組成的水平條紋，同時印上「無限」這個看起來很熱血的中文名稱。面盤中央的時、分指針針尖特別塗上紅色烘托手錶的賽車魂。

另外注意到錶圈上鐫刻的阿拉伯數字其實字體就跟MUGEN原廠換檔桿一模一樣。至於ECB-40這個型號本身帶有四臂形式錶耳銜接錶帶，品牌當初在創作的範本也是來自賽車的雙叉懸吊系統，所以只要與賽車相關品牌聯名，ECB-40就像是萬用的基準般百搭好用。

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錶款在功能性方面的表現無庸置疑，一般卡西歐石英錶該有的功能它幾乎都具備，同時還有Bluetooth®藍牙連線功能，佩戴者在手機上先下載好CASIO WATCHES專屬App後，就可以運用手錶和手機互連，確保手錶的時間資訊維持在最正確的狀態，讓車迷們可以把握每次MUGEN出賽的時間，戴上手錶表現自己對於賽車的熱愛和支持。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G卡西歐EDIFICE與日本賽車品牌「無限MUGEN」攜手推出聯名錶ECB-40MU】