G-SHOCK新作GWG-B1000手錶　新材質抗震防摔　三重感測器追蹤方位

卡西歐G-SHOCK Master of G系列進一步劃分成陸、海、空三大系列產品線，其中陸路代表MUDMASTER因具備防塵、防泥功能等專業設計而受到市場喜愛。此系列近期推出最新作品GWG-B1000，其以金屬製作外部零件，呈現多面立體造型，同時它也是戴去沙灘、沼澤等冒險環境中的最佳拍檔，品牌一共為這款作品設計出黑、紅、綠三色版本，供市場挑選最合自己心意的理想選擇。



GWG-B1000的設計理念來自越野車輛和求生裝備，G-SHOCK採用多重零件構造的多面體外型、大直徑面盤與超大按把，使手錶兼具耐用性、操作性與易讀性，除了金屬材質外，品牌也在部分錶殼、錶帶與錶圈零件方面使用生質樹脂，呼應MUDMASTER貼近大自然的精神，並且鞏固手錶的避震保護作用。

G-SHOCK Master of G系 GWG-B1000手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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進一步而言，GWG-B1000的錶圈環、上下錶圈防護構造與正面按把防護構造等皆以不鏽鋼材質製成，左右側邊按把防護構造則是碳纖維強化樹脂，正面按把防護構造採用金屬射出成型製程（MIM）製作，並施以類鑽碳（DLC）鍍膜以增加表面耐磨性。按把部分由圓柱形的不鏽鋼零件保護，且按把軸裝有墊圈。錶冠採用旋入式螺絲鎖定構造，可阻擋泥土和灰塵的入侵，而內部機芯的側面和底部均全用αGEL包覆，以確保抗震性能。以上的異材質組合說明了MUDMASTER能夠防塵、防泥絕非宣傳噱頭，而是真的能發揮作用的堅實設計。

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手錶內部蘊含數位羅盤、高度計／氣壓計和溫度計等三重感應器，可以提供環境感測、方位記憶和位置指示器等功能，與智慧型手機配對後更能輕鬆掌握移動路徑與方向，以位置指示器為例，這項功能的指針可以配合指向App地圖中記錄的位置，以及顯示任務日誌，記錄活動歷史等，成為佩戴者可以戴著走的隨身助手。

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身為G-SHOCK旗艦型手錶之一，GWG-B1000的功能也可以用包山包海來形容，舉凡Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6時間校準訊號與Bluetooth®藍牙功能它都有，更別提一般品牌手錶屢見不顯的防水200米、耐衝擊、萬年曆、多元鬧鈴、計時碼錶也都ㄧ應俱全，品牌也替手錶配置更為堅硬、耐磨抗刮的藍寶石水晶鏡面，提供手錶更完整的保護效果。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MUDMASTER金屬搭碳纖維樹脂強化保護性 內建三重感測器探險很放心】