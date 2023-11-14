G-SHOCK 40週年新手錶：MRG-B2000SG以武士頭盔表現強悍武士英姿

CASIO 卡西歐G-SHOCK旗艦系列MR-G再有令人驚豔的新作問世，新錶MRG-B2000SG靈感來自品牌向日本國內著名頭盔／裝甲職人-鈴甲子雄山與浮雕職人-小林正雄訂製的原版武士頭盔《衝擊丸：皚》（Shougeki-Maru: Gai），這頂頭盔的前立徽飾由後者操刀，G-SHOCK選擇以老虎做為徽飾的主題，用意是表現強悍武士的英姿與雄風。品牌之所以特別訂製一款武士頭盔算是大費周章，因為MRG-B2000SG就是用這頂頭盔當作設計的主題，賦予手錶融合職人匠心工藝與現代製錶科技之長，整只錶散發出G-SHOCK旗艦手錶的王者氣勢。



MRG-B2000SG從《衝擊丸：皚》頭盔獲得啟發，在鈦金屬錶圈零件上鐫刻老虎圖騰，藉以呼應小林正雄在頭盔前立徽飾精心雕刻出的老虎圖騰，錶圈完成雕刻後還會進行手工塗飾，讓每只錶都是獨一無二的存在。除了錶圈之外，手錶的錶殼也利用再結晶工藝，並且經過深層硬化與深銀色AlP®（電弧離子鍍）處理，形成金屬經過反覆錘打般的效果，也帶點重現武士頭盔顏色的意義。

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而其實MRG-B2000SG也是G-SHOCK慶祝誕生40週年的獻禮之一，因此在錶側可見鑲飾G-SHOCK 40週年的雕刻金屬鐵牌，就連固定錶圈的螺絲處也特地鑲嵌4顆紅寶石，據品牌表示之所以用紅寶石因為其具有激情和成功的象徵，加上手錶面盤外緣也有一圈紅色飾邊，兩者想要傳達的概念乃是來自《衝擊丸：皚》頭盔的紅色繩帶。

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從頭盔截取的繆思還包括手錶的錶帶，《衝擊丸：皚》的「皚」是純白色之意，這點和武士大膽的決心和忠於自我的意志隱隱呼應，因此G-SHOCK就順著「皚」這個字選用白色Dura Soft氟橡膠錶帶，錶帶表面上刻印有細緻的立體紋路，看起來又和《衝擊丸：皚》後頸的裝飾有點似曾相識之感，由此強化手錶創作淵源。

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身為G-SHOCK的旗艦系列，MRG-B2000SG的功能自然也是品牌中的頂尖，舉凡Tough Solar太陽能電力系統、藍牙連線功能，還有鬧鈴、計時碼錶等一應俱全，另外手錶也配置堅硬的藍寶石水晶玻璃鏡面與耐衝擊結構，防水性能比照一般G-SHOCK手錶達到200米水準，在匠心獨具的鈦金屬錶殼呈現下，MRG-B2000SG的實用性與耐操品質依舊，可是外型明顯更有特色與質感，不難想像這款錶正是由品牌位於日本山形工坊的Premium Production Line所打造，如此高工藝手筆的作品限量700只，價格當然也是一般G-SHOCK手錶難以企及的高度，是收藏家眼中G-SHOCK 40週年必收的年度傑作之一。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK旗艦系列MR-G新作「衝擊丸」再度以武士頭盔為靈感展現勇猛氣勢】