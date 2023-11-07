G-SHOCK 40週年最矚目手錶　AI設計18K黃金打造　夢幻工藝僅此1枚

CASIO 卡西歐G-SHOCK 2023年成立已滿40年，所以今年以來品牌陸陸續續推出許多週年紀念錶，而在眾多紀念錶中，最令人眼睛一亮的要屬品牌近期推出的作品——屬於夢想計畫第二階段的大作G-D001，手錶特別之處在於採用AI設計，最終形成一款以18K黃金材質製作的頂級G-SHOCK手錶，這款錶也將在2023年12月9日～10日於Phillips富藝斯舉辦的拍賣會上現身，目的是為了公益募款。



G-SHOCK 2018年慶祝成立35週年里程碑時，曾在隔年發佈夢想計畫第一階段作品G-D5000-9JR，這款錶以D5000系列為基礎，錶殼改用18K黃金製成，並限量發行35只，然而最令人不可置信的是它的定價高達7,700,000日圓（折合約HKD 400,800），大概是一般G-SHOCK電子錶售價的500倍！當時便吸引不少層峰收藏家的關注。

G-SHOCK 40週年推出由18K黃金打造的G-D001，手錶採用AI設計極夢幻。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

又隔了5年之後，由G-D5000-9JR開啟的夢想計畫來到第二階段，與前一款作品ㄧ樣，G-SHOCK選擇用黃金製作手錶的錶殼與鍊帶，但是這次G-SHOCK決定不走老路用既有系列改成貴金屬材質的方式，而是嘗試更多創作的可能。這次催生夢想計畫第二階段的團隊大部分年紀相對年輕，所以他們對創作的觀點與上一代明顯不同，因此推動手錶在研發過程中既新奇又充滿了自由想法，不過品牌基本的抗衝擊、耐操與多功能特性還是怎麼改都不能變的核心精神。

透過AI人工智慧生成的G-D001外觀讓人有耳目一新的感受，錶殼從面盤周圍蔓延展開，大量的鏤空結構跳脫了G-SHOCK既有的設計模式，成就一只不像G-SHOCK的G-SHOCK手錶。AI在打造G-D001的過程中是以品牌過去40年來累積的數據為基礎，由設計師先創建一個基礎的設計框架，然後AI進一步根據各項數據建構3D模型，目的是要優化手錶結構強度、材質性能和加工方法。

同場加映：G-SHOCK新作GWG-B1000手錶 新材質抗震防摔 三重感測器追蹤方位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

有了初步的方向後，G-SHOCK的設計團隊和AI也還會繼續微調、修正，最後呈現的模樣，堪稱匯聚了品牌40年來設計的精華。G-D001以脫蠟鑄造技術製作錶殼與鍊帶等零件，每枚零件都有工藝師進行手工拋光力求精修到位，而包括錶圈、中層錶殼、底蓋、按把與錶扣也都必須經過一連串裁切、拋光，花了大把時間與人力後才終於大功告成，大致來說G-D001有點像把G-SHOCK的耐操特性與珠寶配件的高雅風格合而為一。

手錶的面盤也帶有開面設計，和過去我們熟悉的G-SHOCK不太一樣，因為它搭載了品牌重新設計的機芯，內部蘊含矽齒輪和紅寶石軸承等，像是高級機械錶般的設計，而且它的太陽能機芯導入了衛星上所使用的太陽能電池技術，進一步提升了電池接受光能發電的效率。

同場加映：G-SHOCK與「無限MUGEN」推聯名手錶 日本賽車靈魂注入面盤、錶帶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

相較於G-D5000-9JR限量發行35只，G-D001僅做了一只而已，G-SHOCK也特別替手錶打造了一個相當精緻的錶盒——與錶殼和鍊帶一樣是用黃金材質，鏤空造型細看會發現上面的文字與數字乃是歷代G-SHOCK手錶型號，結合40週年主題顯得別具紀念意義，而且錶盒裡面還設有LED燈，可以作為展示手錶時使用的加分元素。而在富藝斯拍賣會上所拍出的善款，G-SHOCK打算捐贈給環保團體，為地球永續發展盡一份力。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK 40週年最猛話題 由AI設計“讓你無法想像”黃金夢幻錶】