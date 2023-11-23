5款值得入手的浮誇系爆款波鞋　NIKE、Balenciaga、Balmain夠獨特

新球鞋不知道哪雙該買？COOL 球鞋激推為你整理出值得入手的話題性鞋款，即使全新的款式不斷推陳出新，沒有慧眼分辨寶藏球鞋的鞋迷們也不必擔心，由編輯精選出的爆款鞋履，絕對能滿足你的鞋櫃。



隨著流行文化與時尚精品交流日漸頻繁，今年球鞋圈吹起一股 High Fashion 風潮，不少具有浮誇視覺系的球鞋，都深深擄獲潮人們的心。今番，趁著一整年最優惠之一的「黑色星期五」到來，編輯特地帶來 2023「五款」值得入手的「浮誇系」爆款球鞋，用最優惠的價格入手最划算，趕緊來看看吧！

2023 人氣浮誇系球鞋Top 5

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Cactus Plant Flea Market x Nike Air Flea 2 Faded Spruce

設計以惡搞趣味聞名的 Cactus Plant Flea Market，今回久違與 Nike 再次攜手合作，推出視覺性極強的 Nike Air Flea 2 Faded Spruce。本次聯名，最先映入眼簾的就屬超厚的戰車鞋底，上頭佈滿了 Waffle 紋路，看來相當粗獷霸氣。而鞋身上細節也充斥著 CPFM 的大膽創意元素，有碩大的 Swoosh 勾勾以及各式配件，另外還附有防塵袋，從帥度到設計都十分具有誠意。

Balenciaga Bouncer

在奢侈精品與潮流文化長期互相碰撞之下，兩邊的界線也越來越模糊，讓精品球鞋近年來成為街頭流行中，不可或缺的一環。其中，Balenciaga 就扮演舉足輕重的角色，過去到現在多款球鞋都受到潮人們的喜愛，也在名人著用下掀起一波波風潮。今年，Balenciaga Bouncer 就憑藉著超厚的鞋身大底，在球鞋圈獲得廣大迴響，搭配上簡約又時尚的配色加持，造就難以忽視的高人氣。

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Balenciaga 3XL

老爹鞋一直是 Balenciaga 的招牌鞋型，而今年最火紅的就是最新登場的 3XL。延續之前的復古外型，加上翹起的後跟線條，網布與金屬色皮革相互拼接，強烈的解構感使 3XL 成為 2023 年最火熱的球鞋之一。

RAL7000STUDIO x ECCO ACE RAL7000

義大利創意鞋履單位 RAL7000STUDIO 這幾年推出不少令人期待的重磅合作，這次找來以高級皮革著稱的丹麥品牌 ECCO，將創意融合高質感，演繹出全新姿態的聯名鞋款。雙方這次以類似麵包鞋的鞋型為主軸，分別推出沙色、水泥灰、黑色等極簡配色，融合鋸齒狀大底，展現時尚街頭感之餘，也彰顯出與眾不同的高級氛圍。

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Balmain Unicorn

法國奢侈品牌 Balmain 靠著以「獨角獸」為靈感發想的 Unicorn 鞋款，受到不少潮人們的推崇。其前衛型的鞋底是以 8 款模具塑造，結合了空氣力學，勾勒出流線型的線條之外，也帶來舒適的緩震腳感，結合漸層色系與簡約配色，是款不能錯過的時尚鞋履。

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