防水鞋｜秋冬雨靴Top 5　Hunter經典長靴、AIGLE輕便短靴人手一雙

又要開氣象APP查詢明日降雨機率了嗎？颱風、東北季風、鋒面接力襲來…世界各地根本輪流發布豪雨警報！



身處年度平均降雨量高的香港，囤幾雙雨鞋、雨靴的實穿度、CP值絕對比外國人高（笑），不過除了大家熟知的英國百年老牌「Hunter」，以下平價雨靴也是最強雨天神隊友，從短靴到長靴、基本款到時髦吸睛設計，收編一雙乾爽守護你的每一個雨天～

2023秋冬防水雨靴Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. Hunter

Women's Original Tall Rain Boots

如果鞋櫃裡還沒有，英國皇室最愛、知名度最大的代表品牌Hunter，超適合作為人生第一雙雨靴！這雙經典威靈頓防水女靴光是「大紅配色」就很可愛，同時採用天然橡膠製成、28個零件手工製作，長筒鞋身呈現氣質霧面感，同時加入Hunter Original胎面花紋和舒適的聚酯襯裡，3CM跟高好走不卡、又防止雙腳深陷水窪，一套變身英倫風復古女伶。

2. AIGLE

Women Rubber Boots

不只是單純低調的黑靴！法國國民膠靴品牌AIGLE已經邁向170個年頭啦！以簡約優雅風格、法國手工製作加上100%天然橡膠材質深受喜愛，小編推薦的MYRICA系列短筒膠靴，從率性的馬術膠靴找到靈感，在基本黑色短靴上，加入細緻的「紅色撞色設計」，短版款式在穿搭上也能擁有更多變化，OL搭配上班正式戰服也很OK～

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+ 12

3. AIGLE

Damen Alya Print Rubber Boots

壞天氣穿它也能「心花怒放」（笑）！同樣是AIGLE出品的法式手工膠靴，這雙園藝系列的中筒膠靴一點都不像雨天一樣烏雲密佈，穿上瞬間…多種花卉繽紛熱鬧的綻放在腳尖，搭配優雅沈穩的海軍藍平衡整體視覺，吸睛但不會過度花俏，隨性的OOTD搭配一雙就是最時髦的視覺主角。

4. TRETORN

Low Neo Winter

個性小姊姊看這邊！瑞典品牌TRETORN打造的黑色「探勘者短靴」光是外型就帥度超高，從鞋身到鞋底以黑色為主色系，前後兩側的雙拉環設計不只便於穿脫，更增添了吸睛小亮點，內建不含PVC的100％防水天然橡膠、3mm快乾潛水布內裏、超高護腳結構以及加固鞋頭，防水力、抓地力與舒適度兼具，任何天候、環境都能戰勝。

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+ 2

5. Lemon Jelly

Vegan Black Knee High Boot ARTEMIS 01

雨靴居然可以聞到淡淡的檸檬味？來自葡萄牙的Lemon Jelly，全黑的光澤高筒雨靴根本是氣場女王御用款式！寬版的筒身率性好穿脫、同時偷偷修飾腿型，4.5CM的跟高打造修長大長腿，但不用擔心不好走，採用柔軟貼合的鞋墊超舒適，並使用環保PVC作為鞋材，乾爽腳尖與地球一起守護。

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