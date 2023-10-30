COMME des GARÇONS x New Balance　聯名1906R新波鞋下月日本開賣

COMME des GARÇONS HOMME 在流行領域擁有「殿堂級」地位，與之合作的相關單品也都有繳出不錯的成績單，而今年與 New Balance 打造的全新聯名鞋款，亦毫無例外地成為網路呼聲量最高的品項之一。



COMME des GARÇONS HOMME x New Balance 1906R 全新聯名鞋款登場

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今年 1 月於巴黎舉辦的 2023 FW 秋冬系列中，COMME des GARÇONS HOMME 在秀場上曝光和 New Balance 合作的 1906R 全新聯名鞋款，在保留高回饋緩震科技為前提下，對外部配色與材質進行全面更新，通過皮革、網眼以及反光飾物，重塑外型與著感之間的適當平衡，最後於鞋舌、鞋墊處點綴 COMME des GARÇONS HOMME Logo，將其誕生千禧時期的樣貌昇華為更高級的存在。

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據悉，COMME des GARÇONS HOMME x New Balance 1906R 全新聯名鞋款，一共釋出黑、黑/白兩種版本，並將在 11 月 17 日於 COMME des GARÇONS HOMME 日本門店販售，感興趣的朋友不妨留意。

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