《飛天小女警》x Nike SB Dunk波鞋真身曝光 3款Y2K配色包色搶購
撰文：COOL潮流生活網
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較早前，坊間已流出過 《飛天小女警》x Nike SB Dunk Low「花花」款式，既充分體現 2000 年初 Y2K 的審美，內部更注入「 等呼應劇中訊息的設計鞋墊，可謂是充滿誠意，此番網路再度釋出要角之一「泡泡」配色，同樣讓大家又驚又喜。
網路曝光《飛天小女警》x Nike SB Dunk「泡泡」配色
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外觀設計與「花花」相仿，近似漆皮的亮面紋理、後跟單一的大眼輪廓、呼應水藍配色的冰晶外底、魔人啾啾鞋墊以及底部點綴的「微笑」刺繡細節為主軸設計。不過本次還披露了帶有花卉飾邊的「Nike Bubbles」和鞋舌滿版字樣細節近照，藉此展開更為豐富的主題性。
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官方尚未公開《飛天小女警》x Nike SB Dunk Low 最終樣款細節，但根據消息指出《飛天小女警》x Nike SB Dunk Low「Bubbles 泡泡」售價為 $135 美元，預計於 12 月 14 日登陸 Nike 官網、線下指定零售店鋪開賣。
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