Nicole Mclaughlin x HOKA新越野鞋　 Mafate Three2聯名款1鞋4穿

以二手改製吸引諸多知名品牌聯名的美國紐約新銳藝術家 Nicole McLaughlin，常以重複利用的衣物或是意想不到的舊物品作為元素，為這些沒人要的物品注入全新靈魂，幻化成一件件令人讚嘆的創意單品，讓廢棄物重獲新生。翻看 Nicole McLaughlin 的作品，不是正規設計科技出身的她，卻具有不同於一般人的奇特想法，常能看到電風扇、果汁盒製成的運動內衣，將廢物循環再利用；或是將各式衣物重組解構的拼接式服飾，大膽顛覆一般想像框架的創意，是 Nicole McLaughlin 作品的最大特色。



而在接連攜手 adidas、Reebok、PUMA、Vans 等品牌之後，今回透過 Nicole Mclaughlin 的曝光，我們能發現她上腳了一雙獨特的越野鞋款，這雙便是與 HOKA 最新聯名的 Mafate Three2，不同於一般款的高筒輪廓下，隱藏了諸多設計巧思等待著鞋迷們去挖掘。

現在就跟著小編的鏡頭，一起來搶先近賞這雙 Nicole Mclaughlin x HOKA Mafate Three2 吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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本次 Nicole Mclaughlin x HOKA Mafate Three2 外盒採用獨特線條的紅色鞋盒，上頭輔以明亮的黃色 HOKA 字樣點綴，奔放的色系展現出的個性，光外盒就能看出與一般 HOKA 的不同。

Nicole Mclaughlin x HOKA Mafate Three2 能分為高、低筒兩種型態、四種鞋面變化，呼應 Nicole Mclaughlin 變化多端的創作思維。高筒以針織與菱格紋網布拼接的防水外罩覆蓋，上頭總共擁有五個口袋，能讓使用者放置部分小物。此外，運用魔鬼氈連結的防水外罩，也能根據需求展現四種型態，不論是 Mafate Three2 最純粹的低筒，還是用外罩保護鞋頭，亦或是腳踝處的高筒輪廓，使用者都能自由變化，根據當下情況與地形做出最適合的選擇。

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不侷限自身的極限、將沒人要的廢棄物轉化為多功能的服飾單品，是編輯看完 Nicole Mclaughlin 的作品後最大的體悟，也因此原先屬於崎嶇地形的 Mafate Three2 越野跑鞋，在經過她的巧手改造後，就蛻變成走在潮流、時尚尖端的前衛鞋款。

回歸到 HOKA Mafate Three2 本身，這次以吸睛又具衝突性的螢光色系呈現，熱熔覆蓋的網眼鞋面以反光元素貫穿，EVA 中底則注入對比的紅色，視覺感相當強烈。作為能幫助穿著者穿梭山林的越野鞋，Vibram® Megagrip 黃金大底可謂靈魂所在，帶來出色的抓地與耐磨性能；快速鞋帶系統方便穿著者輕鬆上腳，在科技表現依舊沒話說，是融合流行與戶外氣息的雙棲鞋履。

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Nicole Mclaughlin x HOKA Mafate Three2 預計於 11 月 3 日正式上市，售價 NT$6,680 元（合約HK$1610）。

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