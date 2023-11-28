《攻殼機動隊》x CITIZEN出聯名手錶 大玩80s數碼龐克風忠粉必收
撰文：COOL潮流生活網
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日本知名腕錶品牌 CITIZEN 此番攜手人氣經典動漫《攻殻機動隊：SAC_2045》，以自家經典型號「ANA-DIGI TEMP」為題，推出全新的聯名腕錶系列。
《攻殼機動隊》 x CITIZEN 聯名錶款開放預訂！
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日本動漫《攻殼機動隊》憑藉著精美畫風、引人入勝的劇情被眾多人認為是神作，至今仍是膾炙人口的作品，此番由延伸作品《攻殻機動隊：SAC_2045》與同樣來自日本的腕錶品牌 CITIZEN 攜手，以 80 年代人氣經典的 「ANA-DIGI TEMP」腕錶為主軸，利用腕錶自身的未來感，注入賽博龐克元素打造聯名錶款。
同場加映：
方正的錶殼配上搶眼配色，錶盤可看見賽博龐克（Cyberpunk）的數碼元素，與 「ANA-DIGI TEMP」自帶的未來感不謀而合，錶背部分也特別刻上《攻殼機動隊》字樣及剪影，就連錶盒處處也能看見其 IP 細節，為整體增添不少收藏性。
同場加映：
目前 《攻殼機動隊》 x CITIZEN 已在日本官網開放預購，售價為 49,500日圓（折合約HKD 2585），預購將在 12 月 14 日截止，目前已在指定的日本 CITIZEN 門市展示，有興趣的朋友千萬別錯過。
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