G-SHOCK x BAPE 30週年紀念手錶　GM-6900黑色工具箱錶盒值得收藏

今年除了 BAPE 正逢 30 週年之外， CASIO 旗下腕錶 G-SHOCK 也正是 40 週年，如此巧合也別具意義的年份雙方必定攜手一番，以經典的 GM-6900 為出發，推出限定聯名錶款。



G-SHOCK 重磅推出 BAPE 30 週年紀念腕錶 「GM-6900BAPE」

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備受矚目的 BAPE 30 週年紀念款，是為慶祝 A BATHING APE®︎ 今年迎來 30 週年及 G-SHOCK 40 週年紀念的合作腕錶系列。CASIO 推出 G-SHOCK 已有 40 年歷史，建構了手錶「堅韌」的新概念，錶 殼尺寸 53.9 毫米，具有 20ATM 耐高衝擊力的防水等級，無論在性能上或是 展現街頭風格都能有出色的表現。

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此系列錶身以同色的 BAPE®︎ CAMO 滿版圖案設計，金屬面刻有「BAPE」和「BBUSY WORKS」 字樣，並在 6 點鐘的位置按鈕印上 BAPE®︎字母縮寫 B 的 巧思。

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錶款背面飾有 BAPE®︎ 30 週年紀念標誌，錶帶為滿版 BAPE®︎ CAMO 圖樣， 另配有可替換的迷彩錶帶，錶盒以黑色工具箱概念表現洗鍊質感，獨具收藏價值。A BATHING APE® X G-SHOCK 系列已於 11 月 4 日 登陸 BAPE STORE®，有興趣的朋友千萬別錯過。

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