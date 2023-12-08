G-SHOCK繼GA-2100手錶爆紅後　將推出功能更強大的農家橡樹概念錶

CASIO 卡西歐G-SHOCK近年來所打造最成功的產品系列要屬GA-2100，這款錶因為擁有八角形錶圈設計，整體外型有意無意間讓人聯想起愛彼AP的名作Royal Oak皇家橡樹，因此GA-2100問世後在大中華區很快就以「農家橡樹」這個暱稱走紅，畢竟真正的皇家橡樹價高難買，把目標轉移到外型有幾分神似的G-SHOCK GA-2100顯得輕鬆且沒負擔。



回憶起農家橡樹2019年剛推出時一舉爆紅，有段時間手錶還曾引發市場的搶錶熱潮，價格一度被微微炒起來，很多錶店都出現缺貨情況，但在G-SHOCK後來持續補貨並延伸出不同配色、尺寸或材質的各型號版本後，如今農家橡樹不僅不難買，而且選擇還變得多很多，成為品牌旗下一款超人氣國民錶。

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有意思的是，就在農家橡樹持續推陳出新時，G-SHOCK又在2022年第4季新增GA-B001系列，從手錶看起來更大型、粗獷的體積，還有立體感更強烈又厚實的錶殼造型（事實上GA-B001尺寸為42.5×46×13.8mm、農家橡樹則是48.5×45.4×11.8mm，兩者之間的體積差距沒有想像中的大），以及同為指針／數位雙顯的面盤格局，順著「農家橡樹」這樣的邏輯，很難不讓人想到愛彼AP旗下的皇家橡樹概念系列；換句話說，GA-B001系列猶如G-SHOCK的「農家橡樹概念」系列。

真正的皇家橡樹概念系列是愛彼AP用來實踐前衛創意與科技的代表作，它等於是皇家橡樹、甚至是皇家橡樹離岸型的重武裝版本，愛彼AP將錶殼設計得更堅實豪邁，同時保有八角形錶圈的傳統，而且這系列往往具備陀飛輪以上的複雜功能，加上鏤空設計、珠寶鑲嵌工藝，甚至還曾融入漫威超級英雄（如黑豹、蜘蛛人等）主題，所以每款皇家橡樹概念錶都要價不菲，比起皇家橡樹的入手難度有過之而無不及。

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GA-B001系列因為錶殼9點和3點鐘位置使用所謂的Fine Resin強化樹脂與螺絲固定，錶殼在碳纖維核心防護構造外多了兩枚獨立零件組成，如此可以讓錶殼端點銜接錶帶的地方提早呈現往下彎曲的弧度，使錶帶和手腕之間的空隙不會太大，讓錶主佩戴時可以更貼近手腕。而雖然農家橡樹概念系列的厚度比農家橡樹多了2mm，但它們的重量其實都一樣，保持在51克的水準，這是前者特別讓人感到驚豔的地方，因為它看起來更粗勇，沒想到佩戴時的體驗卻有點反差效果。

農家橡樹概念系列和農家橡樹的面盤格局比起錶殼更像，但是前者的設計變得更前衛些，例如時標造型變得更大膽，9點方向的小錶盤使用鏤空的八角形轉盤作為指標，相當醒目，而且從9點～10點位置的標誌可知，它多了農家橡樹沒有的Bluetooth®無線連接功能，這點也反映在手錶稍微高一點的定價（GA-B001系列定價為HK$ 1,140～HK$ 1,240），尤其農家橡樹概念系列的入門款定價和部分定價HK$ 980的農家橡樹已經相差無幾，功能卻更強大、外型也更豪放，重點是它還沒有農家橡樹這麼普遍，是一款不容小覷的後起之秀。

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如同皇家橡樹與皇家橡樹概念系列的情況，比起知名度、普及度與受歡迎度，先問世的前者當然還是比較吃香，GA-B001系列推出至今已經有一年時間，可是它還沒能複製當年農家橡樹初登場時的熱潮，不過G-SHOCK手錶要爆紅也是可以在短時間內就竄出頭。目前GA-B001系列開始出現更多配色版本，未來應該可以期待品牌再新增更多不同的變化類型，或許另一款G-SHOCK熱門商品就在某次GA-B001家族改款後突然打中市場，又將開始引起一波搶錶潮也說不定。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：繼農家橡樹後 G-SHOCK「農家橡樹概念錶」預約下一熱門爆款】