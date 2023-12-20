Kiko與ASICS找來Marc Jacobs支線合作　Mary Jane鞋絕非女生專屬

【Kiko Kostadinov／ASICS／Heaven by Marc Jacobs／聯乘】近日Kiko Kostadinov在最新Instagram帖文中分享了兩張鞋履圖片，其中一張產品圖可清晰看到右邊鞋墊上印有ASICS字樣，另外左邊鞋墊隱約看到星形圖案與「ven, Jacobs」，相信是Marc Jacobs支線Heaven，而且其說明文字寫著「2024」，很大機會是來年三方的聯乘單品。



近年時裝界已愈趨中性，無論在品牌時裝秀或造型目錄上都會發現男女交叉混搭，慢慢形成一種Unisex風潮，更常見在鞋履設計上，當中「Mary Jane」最為明顯，再加上受到當下Y2K潮流所影響，成為了近年很多設品牌也著手鑽研這鞋款，包括Dr. Martens、CHANEL、Maison Margiela、Comme des Garçons Girl、Christian Dior等。

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傳統以來Mary Jane遍向女性化，在20世紀初為兒童上學設計的皮革鞋履，而且無分男女，直至二戰期間漸漸成為女孩們的流行鞋款。Mary Jane鞋款由黑色皮革為主素材，鞋面前方以半圓包裹，腳背位置以皮帶與扣子固定，亦因為設計簡約優雅，所以一路以來也屬女生穿梭於不同場合的百搭之選。

在20世紀初Buster Brown Shoes為兒童上學設計的Mary Jane皮革鞋履（TREETOP）

在20世紀初Buster Brown Shoes為兒童上學而設計的Mary Jane皮革鞋履（American Duchess Blog）

時移世易，最近著名保加利亞設計師Kiko Kostadinov便向難度挑戰，在最新的鞋履設計藍本上選用Mary Jane輪廓作軸心，並找來了由Ava Nirui領軍的Heaven by Marc Jacobs，聯同運動鞋合作夥伴ASICS推出了一款滿載未來時尚感的作品，也打破了Mary Jane一路以來只屬女性穿用的慣例，如此同時自2018年開始Kiko Kostadinov與ASICS合作，這個長期關係亦加強了每次聯乘的信任度。

右邊鞋墊上印有ASICS字樣，左邊隱約看到星形圖案與「ven, Jacobs」，相信是Marc Jacobs支線Heaven的三方合作。(Kiko Kostadinov)

這次三方聯乘鞋作擷取了ASICS標誌性回彈力高的Flytefoam大底提升緩震度，鞋面十條綁帶由不同素材混搭，包括3M反光、彈性尼龍與皮革，其中兩條皮帶配以鞋側鐵扣作固定腳掌，鞋面更注入Heaven by Marc Jacobs的星形圖案紋理，增添時尚趣味性，亦巧妙地把鞋作設計成男女裝也能穿用的糢糊狀態。如此同時自2018年開始Kiko Kostadinov便與ASICS合作，這個長期關係亦加強了每次聯乘的信任度。

最後，一起回顧Kiko Kostadinov與ASICS過去聯乘設計：