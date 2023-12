JJJJound迷注意｜了解4大社群主義時尚單位　爆買背後生活理念

【JJJJound/Creek/MoPQ/WHR】JJJJound是當今最灸手可熱的時裝品牌,但除她以外,卻不得不認識這3個同樣奉行時尚社群主義的單位——Museum of Peace & Quiet(MoPQ)、Western Hydrodynamic Research(WHR)和Creek anglers device(Creek)。



品牌能得到大眾的喜愛,除了設計之外,還有品牌背後呈現的形象與信念。一個品牌成功的條件是需要留住客人的追隨性,從而建立共鳴感,讓品牌由內到外也能發展成一個社群體系!



如要說現今誰能將這個社群氛圍做得最極致,非JJJJound莫屬,這個於2006年在加拿大蒙特利爾誕生的品牌,由Justin R. Saunders掌管。嚴格來說,起初JJJJound也不算是一個品牌,只是一個分享時尚、藝術、攝影和設計內容的電子情緒版,旨在探討及表達JJJJound的設計理念,這些內容亦展示Justin R. Saunders的個人喜好,經過十多年的營運,JJJJound的極簡創作已成為無數人的時尚視覺觀點,近年來更與不同設計師、品牌及藝術家合作,由New Balance、Reebok、Crocs、Salomon、Danner等鞋履,再到Porter、Eddie Bauer等服飾包袋,透過乾淨俐落的作品展示他們從一而終的創意思維。

JJJJound的創辦人Justin R. Saunders(JJJJound)

JJJJound的自家作品同樣圍繞著簡約主義,配上白、灰、藍及大地色系運行,散發著一種清新舒適的「大人穿衣」態度,加上單品不只單純以服裝為依歸,更會推出如咖啡杯、托特包、電腦鍵盤、香薰吊牌、蠟燭、月歷與床褥等生活單品,讓喜愛JJJJound的朋友由頭到腳都能感受品牌所推崇的風格,也能在生活細節上被JJJJound所包圍,因而漸漸被它的社群主義所影響。

不過,除了JJJJound之外,亦有另外3個以這種社群主義來中心的品牌,包括受自然界啟發的MoPQ(Museum of Peace & Quiet)、衝浪單位WHR(Western Hydrodynamic Research)、垂釣者為設計主題的Creek(Creek anglers device)。

MoPQ全名Museum of Peace & Quiet,品牌名稱表達出兩位加州夫婦Ashley與Christion Lennon所推崇的理念。品牌故事的原點源自兩位於2019年在美國沙漠公路旅行沿途遇到的自然之美與經歷帶來的寧靜所啟發,Ashley與Christion Lennon認為每個人在煩囂的日常生活中需要一個寧靜的避風港,所以MoPQ的作品圍繞著Ashley與Christion Lennon日常休閑衣物為基礎,配上自然色系並刪去嘩眾取寵的設計來呈現出簡潔美學,包括帽子、Tee、衛衣、托特包、襪子等等,鞋履則曾與Vans、Crocs合作,除此之外品牌更推出不少如蠟燭、鎖匙扣、筆記簿、咖啡杯、煙灰缸、等家品小物,另外MoPQ亦相當重視實體店,皆因兩位夫婦希望除了透過作品與社交媒體來宣揚慢活生活方式之外,也希望客人可來到店舖以感觀感受MoPQ的恬靜氛圍。

Museum of Peace & Quiet創辦人夫婦Ashley(左)與Christion Lennon(右)(Ashley Lennon)

另外同樣來自加州的WHR(Western Hydrodynamic Research)也在短短3年時間成為了一眾衝浪愛好者的時尚社群。品牌正式成立於2020年,由纽波特的衝浪者Pat Towersey創立,最初在2017年只是以實驗手作形式為衝浪者朋友們製作帆船織繩帽子,及後受到紐約當代藝術家Tom Sachs的啟發影響,開始以品牌形式來讓不同人接觸海灘生活,Pat Towersey更為Tom Sachs的影片「How to Learn How to Surf」亮相,從而提升品牌知名度,兩位更會不時一起參展,讓這個結合衝浪與藝術社群擴大,最近雙方亦攜手在「ISETAN THE SPACE」舉辦了「Tom Sachs: Retail Experience」。

WHR(Western Hydrodynamic Research)創辦人Pat Towersey(WHR)

WHR的服飾圍繞著核心概念「Beach Utility」(海灘工具)為籃本,更推出供職業衝浪者使用的衝浪板和潛水器材,Pat Towersey為了加大力度推廣衝浪文化,更會不遺餘力地與其他單位合作,包括Mafia bags、Lusso Cloud、Crocs,以及WHR家庭成員之一Chris Barton為每件衣物親手縫上不同字句及海洋生物,透過功能性衣物呈現背後蘊含著對海洋和自然界的熱愛。

最後便是同樣來自蒙特利爾的Creek(Creek anglers device),品牌的社交媒體帖文散發著一種另類的戶外主義,包含了設計、生活、舊物、藝術等元素。Creek推出的作品雖然種類不多,但除了垂釣活動的衣物與鞋履外,也有不少功能性小物,好像釣竿、溫度計、鎖匙扣、太陽眼鏡繩,細嚼之下便會發現這個品牌帶有點舊年代L.L.Bean氣息,Tee裇上多以不同的字形呈現品牌字樣與理念字句,結集一眾喜愛垂釣的愛好者。