graniph聯乘McDonald's　薯條外套、漢堡神偷衛衣、購物袋必搶

「我要個巨無霸餐、升級換大薯條，仲要一個開心樂園餐拎走…」大家熟悉到不行的點餐日常，現在不只吃、還能「穿」（笑）！日本流行品牌graniph又開放「限定得來速」啦！前幾年就強強聯手速食界龍頭「麥當勞（McDonald's）」，推出一系列「超有梗速食聯名」引爆搶購風潮，今年秋冬驚喜迎來第3彈！！！



graniph×麥當勞McDonald's

今晚我想來點…

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Graniph打造的「graniph × McDonald's」第3波合作系列，把經典速食元素結合品牌招牌的潮流休閒風，一口氣推出18款超有梗又美味（？）的聯名服飾、配件，除了可以穿、戴上大家熟悉的餐點品項，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊等七、八年級生的回憶殺廣告角色們也重出江湖。

graniph×麥當勞McDonald's聯名推薦

1. 薯條沾醬套裝

Oops～衣服沾到番茄醬了！印有「dippin（沾醬）」字樣的紫色休閒套裝，字母p上面變成「沾著番茄醬的薯條」，衣服以及褲子側邊的黃色線條、延升到袖口的紅色撞色也是呼應薯條沾醬的設計，長褲後的口袋還裝飾麥當勞的M標誌，薯條控必收整套去狂嗑大薯！！！

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2. 薯條盒、漢堡服飾

另一件大紅色連帽上衣，其實是來自「裝薯條的紅色紙盒」的選色靈感，整盒薯條也真的還原成「立體口袋」，同時幽默印上「Did someone say McDonald's？」標語，想配漢堡也可以！聯名白TEE上裝飾著整份日本限定的照燒漢堡，看著看著忍不住餓了…

3. 外帶紙袋手提包

確定不是要外帶套餐回家（笑）？這系列居然把麥當勞的紙袋神還原變成「手提袋」，乍看只是多了手提設計，其實採用內建防水機能的厚尼龍材質，絕對不怕雨天超耐用，同時還印上全球傳唱超過20年的「i’m lovin’ it！」字樣。

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4. 角色手提袋

一身紫的「奶昔大哥」立體包包也超欠買，打開他的頭還能收納小物，妞編輯大推3款繽紛色聯名袋，在正面角色歡樂騎單車的插圖後方，還能發現好久不見的「大麥克警長」的身影，推薦直接包色啦～

5. 角色服飾

麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊陪你過秋冬！連帽外套、大學T、棉褲…都能看到復古角色們野生出沒，甚至還能收合體版本的超療癒毛絨外套，目前已經在日本官網開放預購，已經有品項被搶到完售，要買要快～

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