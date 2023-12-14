Kerwin Frost喚起停產25年的麥當勞玩偶　藍色Fry Guy變木屐鞋履

【Kerwin Frost／McDonald's／麥當勞】美國連鎖快餐店McDonald's近年可謂「搞作多多」，品牌開放的態度相繼地與不同界別人士和單位進行跨界別聯乘，讓這家歴史悠久的快餐店形象已不只是守舊地停留於提供薯條、漢堡包、汽水的層次，當中的單位包括Travis Scott、Palace Skateboards、Cactus Plant Flea Market、CLOT、Crocs、Pokemon等等。



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最近McDonald’s再次迎來了全新合作企劃，與身兼清談節目主持、唱片騎師的美國喜劇演員Kerwin Frost攜手創造有趣的系列「THE KERWIN FROST BOX」，宣傳照中可見Kerwin Frost穿上一件紫色的外套，戴上注入「M」標誌的高身紳士帽，手上捧着特格版McDonald’s盒，一眾McNugget Buddies站在手臂上，散發著一份充滿童話色彩的氛圍，且有點Willy Wonka（威利．旺卡）的感覺。

自12月11日開始，全美國的McDonald’s分店也能購入提供「THE KERWIN FROST BOX」10件麥樂雞或巨無霸套餐，而每一盒也會附送一枚「McNugget Buddies」玩偶，整套McNugget Buddies總共6位角色，包括Kerwin、Waffutu、Uptown Moe、Brrrick、Darla與Don Bernice，而這個創作理念是源自Kerwin Frost的童年回憶。

McNugget Buddies在1988年首次推出，是隨餐附送的小贈品，當時風靡一眾小朋友，Frost亦表示：「能把所有McNugget Buddies收藏是他小時候與各位朋友同學們的目標，現在能擁有屬於自己的McNugget Buddies是相當夢幻的！」，橫跨了10年時間，McNugget Buddies於1998年正式宣佈暫停推出，同時亦成為了不少80後的回憶。

1988年首次推出的「McNugget Buddies」玩偶（eBay）

除了McNugget Buddies之外，本次企劃雙方更帶來了不少紀念服飾，除了T裇、衛衣、衛衣褲、帽子與保暖耳套之外，當中最具注目度高的單品絕對是「Fry Guy Clog」木屐鞋履，12月11號正式開賣後，定價119.99美金的鞋作已迅速賣完，亦在拍賣網中被炒至1000多美金（即是7000多港元）。

全數售罄的Fry Guy木屐定價119.99美金已在StockX拍賣網中被炒至1000多美金（即是7000多港元）。（stockX）

鞋款靈感來自1984年McDonald’s電視廣告中的毛毛薯條角色「Fry Guy」，設計以深藍色的Fry Guy為基礎，亮面的塑膠材料呈現著凹凸感，鞋頭以角色的大眼睛與粗眉毛為中心，鞋踭位置注入特大McDonald’s黃色「M」Logo，鞋墊與鞋底均刻上Kerwin Frost字樣，鞋底紋理更配合主題以「M」標記增強防滑性，好穿與否便見仁見智，但鞋款絕對是相當具趣味性的作品，往後會否以它另外兩位紅色與黃色的「Fry Kids」來設計小童款式？那便拭目以待吧！