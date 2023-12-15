Gosha Rubchinskiy成YEEZY首席設計師　Kanye West新碟成合作契機

【Kanye West／Gosha Rubchinskiy／YEEZY／《Vultures》】在2018年4月，俄羅斯時裝鬼才Gosha Rubchinskiy因戀童事件，宣佈個人同名品牌Gosha Rubchinskiy（ГОША РУБЧИНСКИЙ）正式無了期停止所有活動。



Gosha Rubchinskiy在時裝圈消聲匿跡之前，事業如日中天，憑藉著獨特的俄羅斯時裝視野，並結合莫斯科年青滑板文化，平地一聲雷的衝擊著一眾歐洲高級品牌。



不過，他近日重出江湖，跟話題人物Kanye West拍住上。



Gosha Rubchinskiy設計充滿蘇聯鐵幕風格，那種散發著叛逆及衝突感得到COMME des GARÇONS主腦川久保玲的垂青，把他與品牌收歸CdG集團旗下，這個雙贏的舉動亦令Gosha Rubchinskiy人氣急升，也吸引了不少品牌慕名來與他進行一系列的聯乘合作，包括由運動界別的adidas、Vans、Reebok、FILA、Kappa，以至英國時尚老字號Burberry，風頭可謂一時無倆。

Gosha Rubchinskiy（Gosha Rubchinskiy）

Gosha Rubchinskiy個人同名品牌「ГОША РУБЧИНСКИЙ」（Gosha Rubchinskiy）

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時隔四年，經過漫長的沉澱歲月，日前Gosha Rubchinskiy決定重新開始，其Instagram開始有新帖文，最新更發佈了一張Kanye West與Ty Dolla $ign以¥$名義推出全新專輯《Vultures》，唱片封套設計也交給他製作，主軸設計參考了19世紀德國浪漫主義畫家Caspar David Friedrich的作品「Landscape with Graves, 1835-1837」，而專輯名《Vultures》與《Volume 1》以德語哥德字體寫上，這是Gosha繼為Kanye West設計頸部紋身圖案「SAINT WEST」後的第二波合作，但當時Gosha曾澄清未為Kanye West設計，真相不得而知。

Kanye West與Ty Dolla $ign的全新專輯《Vultures》（Gosha Rubchinskiy）

近日除了專輯以外，由Kanye West品牌YEEZY所製作的唱片周邊產品也相繼被曝光，作品圍繞著《Vultures》的德國雙頭鷹圖案設計，而不難相信整個企劃也是由Gosha Rubchinskiy帶領，而剛剛Kanye West已正式宣布Gosha Rubchinskiy擔任YEEZY的首席設計師，Kanye West更大讚有了這位現年39歲的傳奇俄羅斯設計師加盟，將會是YEEZY在音樂和時尚領域中的重要里程碑；同一時間Gosha Rubchinskiy在Instagram也宣布個人品牌正式脫離COMME des GARÇONS集團。

Gosha Rubchinskiy（左），Kanye West（右）（archived.dream）

Gosha Rubchinskiy也宣布個人品牌正式脫離COMME des GARÇONS集團（Instagram@gosharubchinskiy）

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可見Kanye West對Gosha Rubchinskiy的絕對信任，以行動證明「疑人勿用，用人勿疑」！