PORTER與美國藝術家大玩文字遊戲　但玩字最著名聯乘項目原來是…

【PORTER/Eric Stefanski/Louis Vuitton/Stephen Sprouse】在近十年間,藝術家與快時尚品牌合作好像已成為例行公事,為求快捷又確保銷量得到保障,不少品牌會選擇一些已故藝術家的經典著作印到衣物上,從而增加購買者的共嗚感。不過,不少時裝品牌的設計師也會身體力行地發掘世間上具潛力又擁有獨特性的藝術家進行聯乘,亦不會只留於表面的將藝術作品印到服裝之上。



最近日本吉田PORTER找來了美國藝術家Eric Stefanski攜手帶來聯名系列。



出身於芝加哥的Eric Stefanski,是美國當代最受注目藝術家之一。現年36歲的他在90年代街頭藝術的耳濡目染之下成長,也不難發現他的作品均散發著強烈的普普藝術(Pop Art)風格,在藝術學院學習時亦令他開始探索自己獨有一套的藝術語言與創作方向。Eric Stefanski的作品一直帶有諷刺文字與符號,在選用物料上也是有別與平常的油畫,他利用傳統丙烯顏料與矽膠混合而成,這是一種屬於他最能夠掌握的膏狀顏料物體,在繪畫時Eric沒有特定草圖,主要是根據著當刻的心情起伏來創作,透過字句描繪與筆觸力度,抒發他對生活點滴,作品均富有濃厚的感情,有些作品往往看完都會讓人會心微笑,這就是Eric最希望透過藝術傳達的信息。

Eric Stefanski(Eric Stefanski)

本次Eric Stefanski為PORTER聯乘系列創作了兩款單品——尼龍2WAY托特包與Tee款,注入4款Eric Stefanski標誌性的膏狀手繪字樣,包括「PORTER PORTER PORTER PORTER PORTER」、「PORTER TOKYO JAPAN 1962」、「IM STILL HERE 」、「SATURDAY NIGHTS AND SUNDAY MORNINGA」,並以粉紅色與粉綠色設計,而這系列最特別之處是字樣有著直接繪畫般的真實手感,其筆觸與飛散的顏料部分也清晰可見,不過可能大家會擔心字樣會否容易甩掉,在此請放心,這系列都均以專業的立體印刷製作,以托特包款更在畫在前多加透明防水膠膜,營造出一種行走畫廊的感覺。除此之外,這次合作更會於表參道的PORTER OMOTESANDO店內「the PORTER Gallery1」中舉行為期一個月的限定展覽「Eric Stefanski in the PORTER Gallery1」,期間更會展出15幅Eric Stefanski真跡畫作。

「Eric Stefanski in the PORTER Gallery1」限定展覽(PORTER)

相信喜愛時裝的朋友們也會記得,早在2001年與2008年Louis Vuitton邀請了紐約塗鴉藝術家Stephen Sprouse合作設計出令人眼前一亮的「Graffiti Monogram」系列,同樣透過Stephen Sprouse標誌性螢光塗鴉字樣印到各款Louis Vuitton皮革包上,作為Louis Vuitton最早的藝術家聯名之一,其前瞻性創作可謂獨步一時。