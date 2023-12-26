重塑Y2K、Blokecore最愛波衫　刺繡職人立體花卉圖案變貴麗藝術感

【Y2K/ Blokecore／刺繡／足球／波衫】足球球衣一直帶給人「波牛」、「麻甩」、「佬味」的概定形象，縱然受到Y2K與Blockcore的推崇，但感覺上「波衫」始終是「波衫」，跟時尚或藝術難以混為一談，不過傳統就是用來打破，英國一名熱愛足球文化的女生Diana Al Shammari就以球衣為基礎，親手以一針一線將足球與藝術縫紉在一起。



球衣針織縫紉職人Diana Al Shammari（thefootballgal）

身處於倫敦這個足球氛圍狂熱的地方，足球已成為了Diana Al Shammari生活一部份，從小便喜愛足球文化，即使是自己的愛隊，很多時候也因為設計乏味而放棄購入，所以她開始以針線DIY為自己的球衣進行二次創作。2017年一則帖文放上一件注滿金線繡花作點綴的匈牙利國家足球隊球衣，開始得到大家關注，至今已坐擁6萬多粉絲。

經過兩年間的研究、深造與改進，時至2019年女子世界盃期間，Diana受到Nike邀請為英格蘭女子足球隊前鋒成員Toni Duggan、音樂人Chelcee Grimes與電視節目主持人Nicole Holliday訂製英格蘭國家隊球衣推廣活動讓她聲名大噪，亦因為這次的機會，翌年也為Puma旗下意大利男子國家足球隊球衣創作，透過針線將繡花縫紉在衣領與袖口上，立體具質感的繡花配以金線製作，頓時讓球衣的貴麗氣質提升，猶如藝術品一樣。

2019年女子世界盃英格蘭訂製版本（thefootballgal）

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2020年過後，Diana Al Shammari除了創立了自家訂製球衣的網店之外，也繼續與不同單位合作，宣揚足球文化的理念，皆因她相信「足球不僅是一場比賽，也是一種表達。」作為足球迷，她希望為球衣增添獨特性，提升獨一無二的價值。

TFG SHIRTS（thefootballgal）

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近期Diana作品非常成功，日本國家隊聯名Human Made主理人Nigo的特別被球衣成為了她的創作媒介，這件球衣糅合日本傳統文化與工藝，採用日本季節性點心櫻餅作主調彩，配合Diana的櫻花刺繡更覺完整，球衣背面的方格圖案更以江戶時代日本刺子繡Sashiko技術點綴，這件作品並得到了效力西甲球會巴塞隆拿的法國球員觀迪（Jules Kounde）著用，另外美國樂隊Jonas Brothers主唱Joe Jonas在世界巡迴演唱會上亦同樣穿上作表演服裝。她亦替Nike訂制50件球衣與舉行期間限定展覽之外，也跟美國洛杉磯銀河球隊推出官方合作款式。不過作為德國班霸球隊拜仁慕尼黑忠粉的她，最希望將想可以跟愛隊來一次官方合作。

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