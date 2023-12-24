BLACKPINK藝術總監新聯乘　Wasted Youth別注Fender結他限量33支

【Fender／Verdy／Wasted Youth／Girls Don't Cry／結他／聯乘】一向多「搞作」的多媒體創作人Verdy，無論在任何界別都能發現列他的蹤跡，繼成為韓國神級女團BLACKPINK藝術總監後，年末時間更再闖音樂界，聯乘美國結他老牌Fender推出兩款限量結他和低音結他——TELECASTER和MUSTANG BASS。



擁有多個銜頭的Verdy，最初創立VK DESIGN WORKS，為不同音樂節製作視覺部分，2017年推出自家品牌Wasted Youth及Girls Don't Cry，更繪製出大家也熟悉的標誌卡通人物Vick，他同時也是Budweiser JAPAN的創意總監。

Verdy（Verdy）

本次Wasted Youth與Fender的聯名企劃可見Verdy對音樂界的興趣，在WASTED YOUTH TELECASTER結他的設計藍本上，採用傳統60年代TELECASTER CUSTOM的外觀，結他身軀被Wasted Youth與Budweiser原創標誌覆蓋著，配合玫瑰木指板展示出一種古典與潮流的衝擊感，結他配備了復古味的Single-Coil拾音器，清晰的音色毋庸置疑。至於WASTED YOUTH MUSTANG BASS低音結他，以閃亮藍色為軸心，並印有Wasted Youth標誌，搭配Split Single-Coil拾音器，音質雄厚清晰。

而且兩款結他後方的頸板也加入刻有Fender、Wasted Youth與Budweiser字樣的鐵牌，並寫有限量編號，每款限量生產33枝，絕對是罕有之作。除此次外，每枝結還配備一個由Verdy親手塗鴉的硬殼保護盒，全於日本生產，就算不懂彈結他的朋友也可放在家中作收藏觀賞之用。