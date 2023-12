聖誕節2023｜十大紅鞋推介　Nike AF1、adidas Samba紅色款最應節

【聖誕節2023/ adidas/Nike/New Balance/Balenciaga】聖誕節將近,無論有沒有「香港夜繽紛」,大家在這個周末長假期也定會外出親身感受聖誕氣氛,為了應節,身上定必有一點紅,不過相信穿搭比較保守的香港人都會拒絕以「全紅」狀態示人,所以便準備了大眾既輕鬆又易接觸到的聖誕十大紅鞋推薦,幫你一秒襯出時尚應節造型!



第一對推介給大家的當然是本年度adidas人氣鞋款Samba OG,經典修長的輪廓配上亮麗皮革,鞋側兩邊的三間標記作點綴,低調得來又應節,配搭方面相信也不用多作介紹,另外如果大家想挑戰全紅鞋款,也可選擇Samba的兄弟之作Handball Spezial,全紅麖皮配搭闊身斜布褲絕不失型格。另外就是Nike傳奇鞋作「空軍一號」Air Force 1,這對從未落伍過的鞋作,無論在甚麼場合也適用,百搭性極高,鞋身以紅色皮革配以白色Swoosh Logo,簡單配上綠色MA-1空軍外套與牛仔褲已經相當有型格,同時也有「Triple Red」供挑選。如果嫌Nike Air Force 1太過大眾化,Nike Zoom Vomero 5可能是你的不二之選, 鞋作由不同圖案的物料拼湊而成,紅白色混合增添腳上的層次感,也是不錯之選吧!

運動品牌外,其實不少時裝品牌都有推出紅色鞋作,包括Balenciaga、A Bathing Ape、Givenchy、Off-White、Christian Louboutin等, 當中Balenciaga更是設計全紅鞋履的佼佼者,當中其標誌性的重磅輪呔鞋履Bouncer Sneaker以Track Trainer、3XL Sneaker,甚至跟adidas聯名的Speed High Top Sock Sneaker亦有推出紅鞋配色,喜愛時尚穿搭的朋友們,「紅鞋子,你會挑選哪款呢?」

除此之外,New Balance、Puma、Converse、Vans與Crocs等休閑運動品牌也有紅鞋履作品,有興趣不妨一試。

在此公佈聖誕節2023十大紅鞋,排名不分先後:

Adidas Samba OG

Nike Air Force 1

Nike Zoom Vomero 5

New Balance GC990TF3 - Grade School

Puma Suede VTG

Vans Vault Authentic

Balenciaga Bouncer Sneaker

Balenciaga 3XL

Christian Louboutin Louis

Off-White Out of Office Leather Sneakers