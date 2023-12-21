聖誕節2023｜十大紅鞋推介　Nike AF1、adidas Samba紅色款最應節

【聖誕節2023/ adidas／Nike／New Balance／Balenciaga】聖誕節將近，無論有沒有「香港夜繽紛」，大家在這個周末長假期也定會外出親身感受聖誕氣氛，為了應節，身上定必有一點紅，不過相信穿搭比較保守的香港人都會拒絕以「全紅」狀態示人，所以便準備了大眾既輕鬆又易接觸到的聖誕十大紅鞋推薦，幫你一秒襯出時尚應節造型！



第一對推介給大家的當然是本年度adidas人氣鞋款Samba OG，經典修長的輪廓配上亮麗皮革，鞋側兩邊的三間標記作點綴，低調得來又應節，配搭方面相信也不用多作介紹，另外如果大家想挑戰全紅鞋款，也可選擇Samba的兄弟之作Handball Spezial，全紅麖皮配搭闊身斜布褲絕不失型格。另外就是Nike傳奇鞋作「空軍一號」Air Force 1，這對從未落伍過的鞋作，無論在甚麼場合也適用，百搭性極高，鞋身以紅色皮革配以白色Swoosh Logo，簡單配上綠色MA-1空軍外套與牛仔褲已經相當有型格，同時也有「Triple Red」供挑選。如果嫌Nike Air Force 1太過大眾化，Nike Zoom Vomero 5可能是你的不二之選， 鞋作由不同圖案的物料拼湊而成，紅白色混合增添腳上的層次感，也是不錯之選吧！

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運動品牌外，其實不少時裝品牌都有推出紅色鞋作，包括Balenciaga、A Bathing Ape、Givenchy、Off-White、Christian Louboutin等， 當中Balenciaga更是設計全紅鞋履的佼佼者，當中其標誌性的重磅輪呔鞋履Bouncer Sneaker以Track Trainer、3XL Sneaker，甚至跟adidas聯名的Speed High Top Sock Sneaker亦有推出紅鞋配色，喜愛時尚穿搭的朋友們，「紅鞋子，你會挑選哪款呢？」

除此之外，New Balance、Puma、Converse、Vans與Crocs等休閑運動品牌也有紅鞋履作品，有興趣不妨一試。

在此公佈聖誕節2023十大紅鞋，排名不分先後：

Adidas Samba OG

Nike Air Force 1

Nike Zoom Vomero 5

New Balance GC990TF3 - Grade School

Puma Suede VTG

Vans Vault Authentic

Balenciaga Bouncer Sneaker

Balenciaga 3XL

Christian Louboutin Louis

Off-White Out of Office Leather Sneakers