10大最受歡迎韓國服裝品牌　Mardi Mercredi僅第8　國民最愛是？

在亞洲提到服裝，除了日本外，最興盛的就屬韓國了，從一開始作為亞洲服裝加工出產地，到現在人才輩出，擁有獨特服裝風格和精緻感，新興人才透過紡織品創新和多樣化文化輸入的刺激，展開前所未有的活力；另一方面，除了自身新銳設計師輩出外，不斷向國外傳遞韓國時尚就是「KPOP」，各種韓國明星上身，成了設計品牌的活招牌！



不斷增加的韓國服裝品牌，在韓國本地人最愛服裝品牌是什麼呢？我們憑藉著韓國最大搜尋引擎 NAVER 排行，來看看韓國最受歡迎的 10 個服裝品牌。

韓國最受歡迎的10個服裝品牌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓國最大搜尋引擎 NEVER

LINE的母公司就是它！

作為韓國最大網際服務集團「NAVER株式會社」，在 2022 年擠下 KIA 成為韓國前三大品牌，僅次於三星、現代汽車，最早由三星投資的「Naverport」入口網站開始，直到工程師 李海珍 取得經營權，並改名為 NAVER 逐漸壯大，現在旗下包括通訊軟體 LINE，以及電子商務平台、金融科技服務、網路漫畫平台等業務。

除了 LINE 在海外十分活躍外，NAVER 目前依然是韓國最大的搜尋引擎，結合了買賣平台、論壇、新聞、信箱、地圖各種服務，而且在韓國搜索服務、地圖等功能，用戶數遠遠比 Google 更大，所以在韓國看 NAVER 的搜尋排行，也能間接代表當地人的民意。

這個榜單取自 2022 年 9 月到 2023 年 8 月的數據，依照 NAVER 搜尋數據排列。

搜尋第一：이미스: EMIS

美式復古搭配清新配色

自 2017 創立的 Emis 名稱取自 Every Moment Is Special 的縮寫，不侷限品牌的設計風格，打造每月皆有新品的設計，雖然說整體以美式復古風格單品作為基調，配色取向鮮豔但又不會太過於突兀來設計，主要熱門的品項就是帽子和包包等配件，並且常常賣到缺貨。這幾年因為隨著 宋慧喬、孔曉振、IU…等一眾韓星穿戴著他們的品牌配飾後，迅速提升品牌話題度，覺得品牌最大特點是：標誌的 LOGO 設計，配上輕鬆就可以駕馭的配件設計，讓大家輕易就能達到與明星同款配件，搜尋量自然就十分高。

搜尋第二：Wooyoungmi

前衛優雅兼具的男裝設計

由女設計師 Woo Young Mi 於 2002 年在巴黎創立的品牌，因為設計師很早就遠赴巴黎，所以設計中可以看得出來帶有優雅的中性感，而在簡潔俐落的男裝線條下，藏有一些女性化的色彩及面料混入，讓穿著後有模糊性別的淡雅性感風味。設計師 Woo Young Mi 也說：「男士設計之美是微小的、微妙的差異就能帶來巨大的改變，能使一件經典外套變成一件藝術品」，也因為設計師的父親是建築師，所以 Wooyoungmi 的服裝輪廓常會故意放大某些部位，讓衣服增添力量感。

搜尋第三：Ader Error

將自身LOGO趣味化的大膽設計

2014 年成立短短不到十年，就紅遍國際，從店內裝潢到視覺設計，可以完美呈現品牌團隊來自各種領域的創意交錯，Ader Error 獨具特色的創意剪裁搭配標誌的 #0000c5″藍 LOGO，服裝擺出來就十分抓眼。Ader Error 在無性别區分的基底下，致力將有趣的細節及天馬行空的創意呈現，打破大家對服裝的既定想像，在韓國的幾間實體門市，打造得像是時尚藝術薄霧館，也吸引非常多國際品牌合作。

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搜尋第四：COVERNAT

美式復古街頭年輕版的象徵

COVERNAT 可說是韓國竄升最快的街頭品牌之一，在韓國指標服飾平台 MUSINSA 的銷量已經超越 adidas 和 VANS 等品牌，連續六年佔據榜首，也受到偉士牌、 Dickies 與 WRANGLER 等眾多品牌親睞進而打造聯名單品。最早以阿美咔機的風格，融合戶外及工裝元素作為特色，近年來逐漸加入韓國可愛的配色及可愛的學院感，讓先前演出 黑暗榮耀 高人氣的韓國男星 李到晛，也擔任過品牌代言人，而近期 (G)I-DLE 的成員 葉舒華 拍攝 DAZEDkorea 也大量著用，就可以看出品牌在韓國的當紅度。

搜尋第五：NERDY®

寬鬆輪廓與鮮明配色著稱

創立於 2017 年的 NERDY®，以獨特的配色色彩最引人注目，服裝以百搭设计且具有一些運動感的元素，加上寬鬆的輪廓，正好迎上年輕人喜愛的 Y2K 風格，因此在韓國明星平時著用度極高，也讓少女時代的 金泰妍 成為亞洲區品牌代言人。因為品牌的種類豐富，且又兼具寬鬆及鮮豔配色，加上價格又不會太貴，深受追求休閒時尚的學生族群、青少年的喜愛，甚至鞋帽等配件上，也充滿潮流度，更增加品牌在韓國的人氣。

搜尋第六：Matin Kim

歐美街頭個性女孩基因

這兩年大大受到注目的韓國品牌，就屬 Matin Kim 了，主理人 Dein Kim 受到媽媽及外公都在時尚產業工作的影響，從小耳濡目染接觸時尚，創立 Matin Kim 就投注『時尚又舒適的存在』的設計目標，在造型度、穿著感都花了非常大的精力。而品牌一個爆發點就是少女時代的 太妍 私下非常喜愛著用，無論是有鑲著一片金屬板的包包或印有品牌名稱的 LOGO T-Shirt，都大大的增加品牌曝光，強調簡潔俐落且具有個性感，也讓日本年輕朋友逐漸認識 Matin Kim。

搜尋第七：Marithe Francois Girbaud

在韓國重新回春的設計品牌

Marithe Francois Girbaud 原先是創立於 1969 年法國，最初以兼具舒適且耐用、時尚感的丹寧褲聞名，也是最早採用較為環保的「無水瓦洗石磨技術」，在 80~90 年代在美國十分受到歡迎，從時裝圈到嘻哈街頭都有它的影子，直到 2013 年宣布破產，直到 2018 年被 LAYER 服裝公司買下商標，重新翻轉爆紅。品牌由一個原本主打丹寧的品牌轉而成休閒感強烈的少女品牌，蘊含著法國簡約設計感，加上重新打造的 LOGO 設計，讓許多女生重新認識，Blackpink 的 Jennie、Red Velvet 的 Joy、允兒等都私下著用外，也邀請演出「異能」爆紅的 高允真 代言，讓品牌更具知名度。

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搜尋第八：Mardi Mercredi

令人難以忽視的小雛菊

由設計師 朴和睦 和妻子 李秀賢 在 2018 年创立的 Mardi Mercredi。品牌名取自夫妻兩名自裡的單音，因為剛好與法文的星期二（Mardi）和星期三 （Mercredi）讀音相似故以此為名，夫妻倆都曾在時裝產業工作已久，品牌也呈現男性視覺和女性潮流間互補狀態。服裝以法式慵懶感為，又添加少女可愛的配色，就如品牌最知名的小雛菊 T-shirt，線條既簡潔又大膽，有了《鬼怪》女主角 金高銀 氧氣美少女的加乘，讓品牌馬上成為時尚圈的一大黑馬。

搜尋第九：thisisneverthat®

復古與反傳統交錯的活力

由品牌主腦 Choi Jong-Kyu、Nadan Jo 與 Inwook Park 三人於 2010 年在韓國首爾創立，現在 thisisneverthat 已經從韓國推向國際，因為深受以美國街頭文化的影響，將美式復古與街頭潮流完美結合，推出不久就受到 New Balance、Converse 等品牌聯名，也被號稱為『韓國 Supreme』。服裝以美式街頭風格為主，並加入招牌的品牌文字和顏色豐富的配色及豹紋花紋，復古又帶點生猛氣息，讓品牌 2018 年從街頭登上了首爾時裝周的秀台上，成為韓國服裝中響亮的存在。

搜尋第十：Andersson Bell

雜柔北歐風格的多元樣貌

創立於 2014 年的首爾，Andersson Bell 最初從韓國與北歐兩種不同文化對比中產生靈感，希望以韓國人的角度重新詮釋北歐的風格，簡單想要把兩個文化合而為一的靈感，讓他們迸發更多突破點，也更具有玩味。兩種文化結合的方向讓 Andersson Bell 獲得了更多可能性，看似冷淡但又不冷淡，看似花俏但並不花俏，在基礎的版型下加入風格感十足的面料。百摺長裙，牛仔外套，皮衣這些單品在他們的手中也成了特別的存在。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】