BLACKPINK Jennie私心收藏　LEMAIRE Croissant手袋最新成員登場

因與UNIQLO聯乘，由Christophe Lemaire及其妻子Sarah-Linh Tran共同主理的LEMAIRE愈來愈多人認識，但快時裝平靚正的噱頭始終比不上明星效應——LEMAIRE推出多年的Croissant bag向來只是時裝人的心頭好，但其同系列的變奏版Fortune Croissant最近在Blackpink成員Jennie的帶領下，成為備受少女關注的IT bag。雖然是憑藉如此途徑而廣為人識，但好品牌愈來愈多人認識，大概也是一件美事。



以牛角包為靈感的Croissant bag（Lemaire）

Lemaire的手袋向來趣味十足，如與藝術家Carlos Peñafiel聯手打造的Carlos bag便直接將貝殼幻化成為手袋，為極簡服裝加添亮點。而今次要講的Croissant bag系列，Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran則是以牛角包為靈感，並依照人體工學線條打造出形狀如同牛角包一樣呈半月形的手袋，非常巧妙。因Croissant bag設計中性且具備多個尺寸，不少男女潮人的衣櫃都收藏一個。

而Jennie近日常揹的一款Fortune Croissant，雖然同樣保留了Croissant bag的半月牛角包形狀，但靈感卻來自幸運餅乾。或因靈感的不同，暫時僅得一個尺寸的Fortune Croissant比起最大的Croissant bag輕型，肩帶亦比Croissant bag短，適合側揹或手拎，整體感覺比Croissant bag來得女性化，同時不失型格。